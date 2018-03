Getanzte Märchenfreude

Premiere des Balletts "Schneewittchen und die sieben Zwerge" im Landestheater

Det­mold (b­c). Der Vor­hang ist noch ge­schlos­sen. Im Saal ist Stille ein­ge­tre­ten, und in diese Stille kommt die herr­li­che Mu­sik des Nor­we­gi­schen Kom­po­nis­ten Ed­vard Grieg. Die Peer Gynt Suite Nr. 1 zieht vom ers­ten Ton an den Thea­ter­be­su­cher in sei­nen Bann. Schließt man die Au­gen ist man mit­ten im Wald, in Au­en, an ru­hi­gen Ge­wäs­sern, in ei­ner an­de­ren Zeit. Und dann: Vor­hang auf zu ei­nem der schöns­ten ro­man­ti­schen Mär­chen der Ge­brü­der Grimm - zu Schnee­witt­chen und die sie­ben Zwer­ge.

Es ist das Mär­chen der un­ge­lieb­ten Kö­nig­s­toch­ter, die nicht nur Neid son­dern auch den Hass ih­rer Stief­mut­ter auf sich zieht. Es geht um das zeit­lose Thema Schön­heit und um den Kon­flikt zwi­schen alt und jung. Und da dürfte es klar sein, dass die­ses ent­zü­ckende Mäd­chen, des­sen Haut weiß wie Schnee, des­sen Lip­pen rot wie Blut und Haare schwarz wie Eben­holz sind, der Stief­mut­ter den Rang ab­läuft. Also muss sie sich ih­rer ent­le­di­gen. Schnee­witt­chen (Ka­rina Cam­pos Sa­bas) hat sich zwi­schen­zeit­lich im Häu­schen der sie­ben Zwerge ein­ge­fun­den (Marc Balló Y Ca­teu­ra, Gi­sela De Paz Sol­vas, Makiko Kit­amu­ra, Ca­ro­line Lus­ken, Ma­ria Ma­tar­ranz, Jérome Pey­tour, Car­los Hu­erta Par­do) und wird dort freund­lich auf­ge­nom­men. Aber dann kommt es halt, wie es nicht kom­men müss­te. Die böse Stief­mut­ter ver­gif­tet sie mit ei­nem Ap­fel. Nun wäre es ja kein Mär­chen, wenn nicht das Gute ü­ber das Böse siegt. Und so kommt ein Kö­nigs­sohn vor­bei und tritt in Ver­hand­lun­gen mit den Zwer­gen. Denn er möchte Schnee­witt­chen in sein Schloss ho­len. Der Trans­port ge­lingt holp­rig, der ver­schluckte Ap­fel wird aus­ge­spuckt, und die schöne Kö­nig­s­toch­ter er­wacht zum Le­ben. Was nun Stief­mut­ter? Der Spie­gel gibt er­neut die Aus­kunft, dass nicht sie die Schönste im Land sei. Sie eilt mit bö­sen Ab­sich­ten zur Hoch­zeit, und auf die­ser ma­chen ihr die sie­ben Zwerge den Ga­raus. Letz­tere be­grüßen mit wit­zi­gen, akro­ba­ti­schen Tän­zen, bauen so ganz ne­ben­bei ein Büh­nen­bild (Pe­tra Mollérus) auf, das man sich dem Mär­chen ent­spre­chend nicht schö­ner vor­stel­len kann: Früh­lings­wald und eine Zwer­gen­hüt­te, später Kö­nigs­schloss und natür­lich der Spie­gel. Je­der Zwerg hat seine ty­pi­sche Kör­per­hal­tung, seine klei­nen Tricks und Ma­rot­ten. So sind dank der wun­der­ba­ren In­sze­nie­rung und Cho­reo­gra­fie von Ri­chard Lowe amüsante Cha­rak­ter­bil­der ent­stan­den: ei­gen­bröt­le­risch, durch­aus auch ein we­nig schräg, faul, ei­fer­süch­tig kom­men sie tan­zend da­her. Es ver­steht sich von selbst, dass je­der von ih­nen im Ge­hei­men ein Auge auf die Schöne ge­wor­fen hat! Es sind bril­lante tän­ze­ri­sche, akro­ba­ti­sche, an­mu­ti­ge, ein­fach zau­ber­hafte Zwerge mit auf­blit­zen­dem Be­we­gungs­schalk. Ka­rina Cam­pos Sa­bas als Schnee­witt­chen ver­zau­bert durch meis­ter­hafte Tanz­leis­tung und spie­le­ri­sche Leich­tig­keit: an­mu­tig in Mi­mik und Ges­tik. Die Kö­ni­gin (Gae­tan Chail­ly) ist in ih­rer ge­tanz­ten Bos­heit nicht zu ü­ber­tref­fen. Großar­tig in ih­ren aus­drucks­star­ken Tanz­po­sen. Tän­zer im voll­kom­me­nem Ein­klang der Be­we­gun­gen mit der Mu­sik. Und in ein so­lis­ti­sches Drei­ge­stirn reiht sich der Prinz (Kee­gan Ra­ven May) ein. Diese wun­der­schöne Mu­sik von Ed­vard Grieg wurde von Sym­pho­ni­schen Or­che­s­ter des Lan­des­thea­ters Det­mold un­ter der Lei­tung von György Mèzàros großar­tig und stim­mungs­ge­wal­tig zu Gehör ge­bracht. Die far­ben­fro­hen und wit­zi­gen Kostüme und der schier un­er­schöpfli­che Vor­rat an aus­drucks­star­ken und ge­fühls­mäßig nach­voll­zieh­ba­ren Be­we­gun­gen, das ent­zü­ckende Büh­nen­bild und der viel­fäl­tige Tanz­stil – das al­les wirkte wie aus ei­nem Guss. Mär­chen als Bal­lett? Bal­lett als Mär­chen!. Das Pu­bli­kum war be­geis­tert. Eine In­sze­nie­rung für die Fa­mi­lie, die auch zeigt, wie Kin­dern klas­si­sche Mu­sik ohne er­ho­be­nen Zei­ge­fin­ger, statt­des­sen spie­lend und freu­dig näher ge­bracht wer­den kann. Wei­tere Vor­stel­lun­gen: sind am 25. und 28. März, am 30. April so­wie am 26. Mai; Auf­führun­gen an Sonn­ta­gen um 18 Uhr, werk­tags um je­weils um 19.30 Uhr.

vom 07.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10A

