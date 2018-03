Klassiker der 80er- und 90er-Jahre

Progressive, Rock und Pop mit "Geneses" in der Genesis-Tribute-Show

Bad Sal­zu­flen (la). Das Ge­samt­werk der Band Ge­ne­sis mit ei­nem her­aus­ra­gen­den Best-of-Pro­gramm, ge­spickt mit vie­len Klas­si­kern, ze­le­briert die Tri­bute-Show "­Ge­ne­ses". "­Schon der Name ver­rät", so heißt es in der Pres­se­mel­dung des Ver­an­stal­ters, "wie sehr sich ‚­Ge­ne­ses dem Ori­gi­nal ver­pflich­tet fühl­t". Durch ihr de­tail­ver­lieb­tes Stre­ben, die Mu­sik von Ge­ne­sis so per­fekt wie mög­lich zu re­pro­du­zie­ren, ge­linge es die­sen Mu­si­kern, der sti­lis­tisch meh­rere Epo­chen um­fas­sen­den Su­per­group ge­konnt Tri­but zu zol­len. Und das ist nun auch in Bad Sal­zu­flen zu er­le­ben, wenn "­Ge­ne­ses" am Sams­tag, 10. März, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße gas­tie­ren wird. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 30,80 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

Dass Ge­ne­ses der Spa­gat zwi­schen Pro­gres­si­ve, Rock und Pop spie­lend ge­lingt, ha­ben die erst­klas­si­gen Mu­si­ker be­reits vor größe­rem Pu­bli­kum be­wie­sen und selbst kri­tischste Zu­schauer mit ih­rer Dar­bie­tung ü­ber­zeugt. Das Ver­dienst von Ge­ne­ses liegt vor al­lem dar­in, sich in dem brei­ten mu­si­ka­li­schen Ter­rain, wel­ches von der Ori­gi­nal­band ab­ge­steckt wur­de, ge­konnt zu be­we­gen und sich auf pro­fes­sio­nellste Art je­des De­tail der Mu­sik zu ei­gen zu ma­chen. Ih­ren An­fang nahm die Er­folgs­ge­schichte von Ge­ne­ses mit ei­nem pro­fa­nen Pinn­wand-Aus­hang 2014 in Braun­schweig: "Mu­si­ker für Ge­ne­sis Tri­bute-Band ge­sucht. Pro­fes­sio­nelle Ein­stel­lung vor­aus­ge­setz­t". Was vor vier Jah­ren be­gann, füllt heute deutsch­land­weit die Kon­zertsäle. Das In­ter­esse an der Mu­sik von Ge­ne­sis, wel­che seit den späten 60er-Jah­ren bis zu ih­rer Ab­schied­stour­nee 2007 live auf­trat, ist un­ge­bro­chen. Das neue Pro­gramm von Ge­ne­ses bie­tet aber noch viel mehr, als die un­ter Phil Col­lins be­kannt ge­wor­den Hits der 80er- und 90er-Jah­re. So fin­den auch High­lights aus der Schaf­fen­spe­ri­ode von Pe­ter Ga­briel und Steve Hackett ih­ren Weg zurück auf die Büh­ne. Ne­ben Songs aus den Er­folg­sal­ben "­Ma­ma", "In­vi­si­ble Touch" und "We Cant Dan­ce" führt die Gruppe zahl­rei­che Klas­si­ker von "­Sel­ling Eng­land by the Poun­d", "­The Lamb Lies Down on Broad­way", "A Trick of the Tail", "Wind & Wut­he­ring" oder "­Du­ke" bis zu "A­ba­cab" und wei­tere Lang­spie­ler auf. Ne­ben dem akus­ti­schen Ge­nuss gehört eine ab­wechs­lungs­rei­che Licht­schau ebenso zum Mar­ken­zei­chen von "­Ge­ne­ses", wie die bei­den sich er­gän­zen­den Schlag­zeu­ge. Das berühmte Drum-Du­ett stellt da­bei einen der Höhe­punkte der Kon­zerte dar.

vom 07.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10A

