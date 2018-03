Bild vom Förster hat sich gewandelt

Schüle r besuchten das Forstmanagement des Landesverbandes

Kreis Lip­pe. Förs­ter ha­ben grüne Klei­dung an, ha­ben stets einen Hund bei sich und sind den gan­zen Tag im Wald un­ter­wegs? Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Ge­schwis­ter-Scholl-Ge­samt­schule Det­mold woll­ten es ge­nauer wis­sen und das alt­her­ge­brachte Bild vom Förs­ter ü­ber­prü­fen. Bei ei­nem Be­such im Forst­ma­na­ge­ment des Lan­des­ver­ban­des Lippe in Horn-Bad Mein­berg tra­fen sie Förs­ter, die den ü­ber­wie­gen­den Teil ih­rer Ar­beits­zeit im Büro ver­brin­gen.

"­Seit dem Schul­jahr 2016/17 läuft an un­se­rer Schule ein Eras­mus-Pro­jekt, bei dem wir mit un­se­rer fin­ni­schen Part­ner­schule Mer­tala aus Sa­von­linna ko­ope­rie­ren. Das Pro­jekt be­schäf­tigt sich mit dem Be­griff ‚Wald‘ un­ter ver­schie­de­nen Ge­sichts­punk­ten, und ak­tu­ell geht es um den Wald als Ar­beits­platz", er­läu­tert Leh­re­rin Ma­ria Hüll­mann-Pass­eick, die das Pro­jekt an ih­rer Schule in­iti­iert hat und be­treut. Bei ih­rem Be­such lern­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler die Ver­wal­tung der For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe, das so ge­nannte Forst­ma­na­ge­ment, ken­nen. Es hat sei­nen Sitz in Bad Mein­berg. Be­grüßt wur­den sie von Team­lei­ter Nor­bert Ar­nold und von Fors­t­in­ge­nieur Claus Grö­ger: "­Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen im Forst­ma­na­ge­ment küm­mern sich um die Ver­wal­tungs­auf­ga­ben, die in ei­ner For­st­ab­tei­lung an­fal­len. Sie sind zum Bei­spiel zu­stän­dig für die Ab­rech­nung der Holz­ver­käu­fe, für den An­kauf von jun­gen Bäu­men, die ge­pflanzt wer­den sol­len, oder für die An­schaf­fung von Ma­te­rial, wie z. B. Aus­rüs­tung für un­sere Forst­wir­te, die im Wald ar­bei­ten, Dienst­fahr­zeuge oder Zaun­ma­te­rial zum Gat­tern von Wald­flächen." Auch Jagd­pacht­ver­träge oder die Be­wirt­schaf­tung der Ge­wäs­ser des Lan­des­ver­ban­des Lippe gehören zu ih­ren Auf­ga­ben. Im An­schluss an die Er­läu­te­run­gen konn­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler in die Büros ge­hen und den dort täti­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter Fra­gen zu ih­rem Ar­beit­sall­tag oder zu ih­rer Aus­bil­dung stel­len. Ihr Fa­zit: "Förs­ter sind längst nicht den gan­zen Tag im Wald un­ter­wegs, es gibt viele Ar­bei­ten, die sie im Büro, am Schreib­tisch und am Com­pu­ter er­le­di­gen müs­sen." Sie wa­ren von der Fülle der Auf­ga­ben be­ein­druckt und dank­ten für den Ein­blick, den ih­nen die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Forst­ma­na­ge­ments er­mög­licht hat­ten. "Wir bie­ten ins­be­son­dere Schu­len gern an, die Ar­beit un­se­rer Förs­ter und Fort­wirte – sei es im Wald oder im Forst­ma­na­ge­ment – näher ken­nen­zu­ler­nen, denn sie er­fül­len für die Ge­sell­schaft wich­tige Auf­ga­ben", sagt Ar­nold. "­Zum einen be­wirt­schaf­ten sie die Wäl­der des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe, die ein wich­ti­ger Roh­stofflie­fe­rant sind und da­mit eine große Be­deu­tung für die Hol­z­in­dus­trie und für den Ar­beits­markt ha­ben. Zum an­de­ren en­ga­gie­ren sie sich für Waldund Na­tur­schutz, pflan­zen Bäume und Sträu­cher, pfle­gen Na­tur­schutz­ge­biete oder hal­ten Wege in­stand. Sie er­hal­ten so­mit den Le­bens­raum Wald für die Pflan­zen und Tie­re, und den Er­ho­lungs­raum Wald für die Bür­gerin­nern und Bür­ger in Lip­pe."

