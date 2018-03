Rekorde im NRW-Tourismus

Kreis zählte 1,6 Millionen Übernachtungen im letzten Jahr

Kreis Lip­pe. So­lide Bet­ten-Bi­lanz: Der Kreis Lippe kam im ver­gan­ge­nen Jahr auf ge­nau 1.606.391 Gäste-Ü­ber­nach­tun­gen – ein mi­ni­ma­ler Rück­gang von 0,8 Pro­zent ge­genü­ber dem Vor­jahr. Das teilt die Ge­werk­schaft Nah­rung-Ge­nuss-Gast­stät­ten mit. Die NGG Det­mold-Pa­der­born be­ruft sich hier­bei auf die neues­ten Be­her­ber­gungs­zah­len des Sta­tis­ti­schen Lan­des­amts. Da­nach er­zielte der NRW-Tou­ris­mus mit 51,5 Mil­lio­nen Ü­ber­nach­tun­gen das achte Re­kord­jahr in Folge (ein Plus von 3,9 Pro­zent).

"Hei­mi­sche Ho­tels und Pen­sio­nen er­le­ben seit meh­re­ren Jah­ren einen klei­nen Boom", sagt NGG-Ge­schäfts­füh­rer Ar­min Wie­se. Von den ho­hen Gäste-Zah­len pro­fi­tier­ten auch Gast­stät­ten, Re­stau­rants und Knei­pen. "Da­mit die Be­su­cher auch gern wie­der­kom­men, brau­chen wir je­doch mehr ge­schul­tes Fach­per­so­nal. Mi­ni­job­ber al­lein stem­men kei­nen Boom", be­tont Wie­se. An die Ar­beit­ge­ber ap­pel­liert der Ge­werk­schaf­ter, deut­lich mehr für eine at­trak­tive Be­rufs­aus­bil­dung zu tun. "­Klar ist auch: Nur wenn Be­zah­lung und Ar­beits­zei­ten stim­men, wer­den wir künf­tig genü­gend Köche und Kell­ner ha­ben", so Wiese wei­ter. Dazu gehöre, dass Chefs die Ar­beits­zei­ten ih­rer Be­schäf­tig­ten ge­nau auf­schrei­ben. Nur so lasse sich ver­hin­dern, dass Löhne ge­prellt und Um­sonst-Ü­ber­stun­den zur Re­gel wür­den.

vom 07.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10A

