Immobilienmarkt bleibt weiterhin stabil

Angebot der Lippische Sparkassen im Fokus zahlreicher Immobilia-Besucher

Det­mol­d/­Kreis Lippe (js). Gut 500 Im­mo­bi­lien prä­sen­tier­ten die Spar­kas­sen in Lippe bei der 41. Im­mo­bi­lia, der größten Im­mo­bi­li­en­messe in der Re­gion. Ne­ben An­ge­bo­ten und Be­ra­tung rund um die Im­mo­bi­lie, wa­ren auch Hand­werks­be­triebe vor Ort, die zu al­len Fra­gen der Sa­nie­rung und Re­no­vie­rung Rede und Ant­wort stan­den. Als be­son­de­res High­light er­wies sich der vir­tu­elle Rund­gang durch ein in Pla­nung ste­hen­des Im­mo­bi­li­en­pro­jekt der Spar­kas­se. Mit Hilfe neues­ter Tech­nik, ist es mög­lich Häu­ser und Woh­nun­gen in­di­vi­du­ell com­pu­ter­tech­nisch zu ge­stal­ten. Ob Bo­den­be­lag oder Ein­rich­tungs­ge­genstän­de, al­les kann je nach Kun­den­wün­schen ein­ge­rich­tet wer­den und wird mit Hilfe ei­ner "Vir­tual Rea­li­ty­"-Brille op­tisch be­geh­bar.

Die Nach­frage am deut­schen Im­mo­bi­li­en­markt ist nach wie vor sta­bil. Auch der hei­mi­sche Im­mo­bi­li­en­markt setzt wei­ter­hin po­si­tive Si­gna­le. "­Be­son­ders die nied­ri­gen Zin­sen und die staat­li­chen För­de­run­gen, wie der "Wohn-Ries­ter", tra­gen zu die­ser po­si­ti­ven Ent­wick­lung bei". Mit die­sen Wor­ten eröff­nete Schirm­herr und Land­rat Dr. Axel Leh­mann die 41. Im­mo­bi­lia. Im Jahr 2017 ha­ben die lip­pi­schen Spar­kas­sen ü­ber 525 Ob­jekte mit ei­nem Vo­lu­men von fast 93 Mil­lio­nen Euro ver­mit­telt. Der Markt ist in Be­we­gung. Hierzu trägt auch die sich än­dernde Nach­frage bei, denn viele "Noch-Mie­ter" er­wä­gen in ab­seh­ba­rer Zeit eine Im­mo­bi­lie zu er­wer­ben. Der Trend geht da­bei in Rich­tung güns­ti­ges Ei­gen­heim in länd­li­cher Um­ge­bung. Auch die Nach­frage nach se­nio­ren­ge­rech­ten und bar­rie­re­freien Woh­nun­gen steigt wei­ter­hin an. Ins­ge­samt wird in Zu­kunft je­doch die Re­no­vie­rung und Sa­nie­rung von Ob­jek­ten im Vor­der­grund ste­hen. Vor al­lem die ener­ge­ti­schen An­for­de­run­gen an be­ste­hen­den Im­mo­bi­lien wer­den eine im­mer größer Rolle spie­len.

vom 07.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10A

