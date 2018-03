Beschäftigungschancen steigen weiter an

Arbeitslosenzahlen weiter gesunken

Det­mol­d/­Kreis Lippe (la). In Lippe ist die Ar­beits­lo­sig­keit im Fe­bruar ge­genü­ber dem Ja­nuar um 132 Per­so­nen auf 11.950 Frauen und Män­ner ge­sun­ken. Deut­li­cher wird die er­freu­li­che und kon­ti­nu­ier­li­che Ent­wick­lung der Zah­len beim Blick auf die ver­gan­ge­nen 12 Mo­na­te. Im Ver­gleich zum Fe­bruar 2017 sind die Ar­beits­lo­sen­zah­len um 1.013 Frauen und Män­ner bzw. um 7,8 Pro­zent zurück­ge­gan­gen. Die Ar­beits­lo­sen­quote liegt bei 6,5 Pro­zent. Im Fe­bruar 2017 lag die Quote bei 7,1 Pro­zent.

Agen­tur­lei­ter Heinz Thiele zieht eine op­ti­mis­ti­sche Bi­lanz der lip­pi­schen Ar­beits­markt­si­tua­tion im Fe­bruar: "Trotz Win­ter, Kälte und Schnee ist be­reits im Fe­bruar die Ar­beits­lo­sig­keit ge­sun­ken, was sai­sonal un­ty­pisch ist. Der gute Jah­res­ver­gleich – ein Rück­gang von mehr als tau­send Ar­beits­lo­sen ge­genü­ber dem Vor­jah­res-Fe­bruar - zeigt, dass die Be­schäf­ti­gungs­chan­cen ste­tig stei­gen. Im Fe­bruar mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.534 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 2.657 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig­keit ab. Im Rechts­kreis SGB III (Ver­si­che­rungs­be­reich, Agen­tur für Ar­beit Det­mold) liegt die Ar-beits­lo­sig­keit im Fe­bruar bei 3.452 Frauen und Män­ner, das sind 159 Per­so­nen we­ni­ger als im Vor­mo­nat und 703 Men­schen we­ni­ger als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Rechts­kreis SGB II (Grund­si­che­rung, Job­cen­ter Lip­pe) gab es im Fe­bruar 8.498 Ar­beits­lo­se. Das ist ein Plus von 27 Per­so­nen ge­genü­ber Ja­nu­ar. Im Ver­gleich zum Fe­bruar 2017 sind es hin­ge­gen 310 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die an­tei­lige SGB-III-Ar­beits­lo­sig­keit liegt bei 1,9 Pro­zent; die an­tei­lige SGB-II-Ar­beits­lo­sig­keit bei 4,6 Pro­zent. Die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit (un­ter 25 Jah­ren) nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 21 Per­so­nen auf 1.319 junge Frauen und Män­ner ab. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote liegt ak­tu­ell bei 6,4 Pro­zent. Auch bei den ü­ber 50-Jäh­ri­gen fiel die Ar­beits­lo­sen­zahl im Fe­bruar ge­genü­ber Ja­nuar leicht um 24 Per­so­nen auf 3.625 Frauen und Män­ner. Die Zahl der Äl­te­ren in Ar­beitslo-sig­keit in den ver­gan­ge­nen zwölf Mo­na­ten fiel um 196 Per­so­nen bzw. um 5,1 Pro­zent. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote be­trägt ak­tu­ell 5,6 Pro­zent. Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um sechs Perso-nen zu. Es sind 5.005 Men­schen lang­zeit­ar­beits­los. Im Ver­gleich zu Fe­bruar 2017 sind es deut­lich we­ni­ger Men­schen in Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit, und zwar 286 Frauen und Män­ner oder 5,4 Pro­zent. Ak­tu­ell sind 3.255 aus­län­di­sche Ar­beit­neh­mer ar­beits­los. Das sind 190 Per­so­nen mehr als im Vor­jah­res­mo­nat.

vom 07.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10A

