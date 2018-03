Wieder im Programm

"Quartett" - Schauspielballett

Det­mold (la). Be­reits in der letz­ten Spiel­zeit in­sze­nierte Schau­spie­le­rin Na­ta­scha Ma­mier Hei­ner Mül­lers Text "Quar­tet­t", nach Laclos "­Ge­fähr­li­che Lieb­schaf­ten", als Schau­spiel­bal­lett. Am Sams­tag, 17. März ist "Quar­tet­t" mit Ste­pha­nie Par­dula und Gaëtan Chailly um 19.30 Uhr er­neut im Jun­gen Thea­ter Ka­sch­lupp zu se­hen.

"Quar­tet­t" erzählt die Ge­schichte von Val­mont und Mer­teuil. Die bei­den sind ehe­ma­lige Ge­liebte und ge­nießen nach wie vor die Lust an der Kon­ver­sa­tion ü­ber die Lust. Doch um ihre wah­ren Sehnsüchte nicht preis­ge­ben zu müs­sen, bekämp­fen sich die bei­den Lie­bes­hung­ri­gen mit all den Waf­fen, die ih­nen ihre Ge­schlech­ter­rol­len bie­ten. In ei­nem wech­seln­den Rol­len­spiel wird aus dem Du­ett ein Quar­tett, das sich mit­tels scharf­zün­gi­ger Dia­loge und spit­zer Ko­mik im­mer wei­ter ver­strickt - bis hin zur völ­li­gen Selbst­zer­störung. In ei­ner un­ge­wöhn­li­chen Ver­suchs­an­ord­nung wird Mül­lers Text von Schau­spie­le­rin Ste­pha­nie Par­dula und Tän­zer Gaëtan Chailly so­wohl ge­tanzt als auch ge­spro­chen - ein Schau­spiel­bal­lett, das die Frage stellt: Was kann die Spra­che ver­ste­cken, ein Kör­per aber nicht? Ein­tritts­kar­ten zum Preis von 16 Euro (er­mäßigt 8 Eu­ro) sind an der Thea­ter­kasse er­hält­lich.

vom 03.03.2018 | Ausgabe-Nr. 9B

