Erfolgsmodell "Runder Teppich" weiter im Aufwind

Kreis Lippe (la). Be­liebt, ak­tiv und le­ben­dig: Nach gut drei Jah­ren zieht das Pro­jekt "Runder Tep­pich" des Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trums (KI) in Lippe ein ers­tes Resü­mee. "An sechs, bald sie­ben Stand­orten gibt es im Kreis Lippe in­zwi­schen das An­ge­bot des ,Run­den Tep­pichs‘, das gut an­ge­nom­men wird. Ne­ben den vie­len treuen Be­su­che­rin­nen, die schon län­ger re­gel­mäßig un­sere Ver­an­stal­tun­gen be­su­chen, ha­ben wir in al­len Grup­pen auch im­mer neue Ge­sich­ter", freut sich Mar­git Mo­nika Hahn, Or­ga­ni­sa­to­rin des "Run­den Tep­pichs". Das An­ge­bot ist be­wusst of­fen an­ge­legt: Väter, Müt­ter und Groß­el­tern al­ler Al­ter­sklas­sen und Her­kunfts­län­der – also auch die nicht Zu­ge­wan­der­ten – fin­den sich vier­zehntä­gig zu ge­sel­li­gen und in­for­ma­ti­ven Frühstücks­tref­fen ein. Die The­men, die vor­be­rei­tet und viel­fach auch durch Vor­träge von Fach­leu­ten be­glei­tet wer­den, sind un­ter an­de­rem Fa­mi­lie, Er­zie­hung, Wei­ter­bil­dung, Ar­beits­markt, Um­welt und natür­lich auch Spra­che. Selbst­ver­ständ­lich ste­hen auch Aus­flüge und krea­tive An­ge­bote auf dem Pro­gramm.

"­Ge­rade diese Mi­schung macht die At­trak­ti­vität des ,Run­den Tep­pichs‘ aus­", er­läu­terte Hahn, "ei­ner­seits bie­ten diese Tref­fen wirk­lich hoch­wer­tige In­for­ma­tio­nen, die für die In­te­gra­tion wich­tig sind, an­de­rer­seits fin­det ge­rade das un­ge­zwun­gene Mit­ein­an­der die­ses nie­der­schwel­li­gen An­ge­bots viel An­klang." Da zu­dem auch im­mer eine qua­li­fi­zierte Kin­der­be­treu­ung an­ge­bo­ten wird, ist der "Runde Tep­pich" eine her­vor­ra­gende Mög­lich­keit, dass auch El­tern mit Kin­dern die In­for­ma­ti­ons- und Aus­tauschmög­lich­kei­ten nut­zen kön­nen. Die Tref­fen sind stets of­fen für neue Teil­neh­me­rin­nen, eine An­mel­dung ist nicht er­for­der­lich. In­ter­es­sierte Frauen kön­nen auch gerne ihre Kin­der mit­brin­gen. In al­len Grup­pen, nicht nur im "­Starke-Väter-Treff" un­ter der Lei­tung von Loo­q­mann Ra­bee, sind auch die Väter und Großväter herz­lich will­kom­men. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum "Run­den Tep­pich" sind auf der Ho­me­page des KI un­ter ww­w.ki-lip­pe.de zu fin­den.

vom 03.03.2018 | Ausgabe-Nr. 9B

