Lehrerfortbildung über NS-Täter

Ein Detmolder schlägt Warschauer Ghetto-Aufstand nieder

Det­mold. Das Lan­des­ar­chiv Nord­rhein-West­fa­len Ab­tei­lung Ost­west­fa­len-Lippe lädt am 7. März zu ei­ner Fort­bil­dung für Leh­re­rin­nen und Leh­rer ein. Bei die­ser In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ver­mit­telt die Ar­chiv­päd­ago­gin Heike Fied­ler die Ar­beit mit his­to­ri­schen Ori­gi­nal­do­ku­men­ten aus dem Ar­chiv für den Un­ter­richt. The­ma­tisch steht die­ses Mal der NS-Täter Jür­gen Stroop aus Det­mold im Mit­tel­punkt.

Stroop machte seit Ja­nuar 1933 eine steile SS-Kar­rie­re. Sein Name ver­bin­det sich mit der Nie­der­schla­gung des War­schauer Ghetto-Auf­stan­des, der sich im April 2018 zum 75. Mal jährt: An die 60.000 Men­schen wur­den im Ghetto getötet oder in Ar­beits­la­ger und Ver­nich­tungs­la­ger de­por­tiert und dort er­mor­det. Im Som­mer 1942 be­gann die De­por­ta­tion in das Ver­nich­tungs­la­ger Treb­lin­ka. Als sich Gerüchte er­här­te­ten, dass die deut­schen Be­sat­zer die end­gül­tige Er­mor­dung der bis zu die­sem Zeit­punkt im Ghetto Ü­ber­le­ben­den plan­ten und da­mit be­reits be­gon­nen hat­ten, for­mierte sich bei den hin­ter den Ghet­tomau­ern Ein­ge­schlos­se­nen der Wille zum Wi­der­stand. Trotz wid­rigs­ter Um­stände schaffte es der jü­di­sche Wi­der­stand, sich den An­grei­fern ei­nige Wo­chen lang ent­ge­gen­zu­set­zen, be­vor die meis­ten der Ü­ber­macht zum Op­fer fie­len. Der Ver­ant­wort­li­che für die Nie­der­schla­gung des War­schauer Ghetto-Auf­stan­des war der Det­mol­der Jür­gen Stroop. Er do­ku­men­tierte seine Ta­ten im be­kann­ten "Stroop-Be­richt", der ei­nes der er­schüt­ternds­ten Do­ku­mente des Ho­lo­caust dar­stellt. Den­noch: Hier in Ost­west­fa­len-Lippe ist er weit­ge­hend un­be­kannt ge­blie­ben. An­hand von Ar­chiv­ma­te­ria­lien sol­len Fra­gen zu Täter­schaft, Er­fah­run­gen von Ver­fol­gung und der Kennt­nis in der Be­völ­ke­rung ver­sucht wer­den zu be­ant­wor­ten. Die Ori­gi­nal­do­ku­mente "­zum Spre­chen zu brin­gen", ist eine be­son­dere Chance der Quel­len­ana­lyse und -in­ter­pre­ta­tion und steht me­tho­disch im Vor­der­grund der Ver­an­stal­tung. Die Fort­bil­dung rich­tet sich an Leh­rin­nen der Se­kun­dar­stu­fen I und II. Sie fin­det am 7. März in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr im Lan­des­ar­chiv Nord­rhein-West­fa­len, Ab­tei­lung Ost­west­fa­len-Lip­pe, Willi-Hof­mann-Straße 2 in Det­mold statt. An­mel­dun­gen per E-Mail an "ow­l@la­v.n­r­w.­de" oder un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 7660.

vom 03.03.2018 | Ausgabe-Nr. 9B

