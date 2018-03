Vortrag für Existenzgründerinnen

Besserer Kundenkontakt durch vertrauensvolle Basis

Det­mold. Das Kom­pe­tenz­zen­trum "Frau und Be­ruf OW­L" bie­tet in Ko­ope­ra­tion mit der Wirt­schafts­för­de­rung Lip­pe, der Gleich­stel­lungs­stelle Lippe und FAIR Det­mold einen Im­puls­vor­trag zum Thema "Ex­zel­len­ter Kun­de­num­gang" an und lädt Exis­tenz­grün­de­rin­nen und Jung­un­ter­neh­me­rin­nen in OWL am Mon­tag, 5. März, ein. Der Vor­trag fin­det von 17 bis 19 Uhr in der Kreis­ver­wal­tung Lip­pe, Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße 5, im Raum 407 statt. An die­sem Abend stellt Frauke Reckord, Coach, Trai­ne­rin und Re­fe­ren­tin mit lang­jäh­ri­ger Er­fah­rung in der in­ter­na­tio­na­len Spit­zen­ho­tel­le­rie den Kun­den in den Mit­tel­punkt, denn auch eine aus­ge­zeich­nete Leis­tung ist nicht viel wert ohne eine ver­trau­ens­volle Kun­den­be­zie­hung. Doch wie er­rei­che ich beim Kun­den die­ses Wohl­ge­fühl, wor­auf kommt es an, um das Ver­trauen der Kund­schaft zu ge­win­nen?

Wün­sche, Er­war­tun­gen und Be­dürf­nisse des Kun­den­krei­ses spie­len da­bei eine ent­schei­dende Rol­le. Je prä­zi­ser mein Wis­sen ü­ber die Be­dürf­nisse und Ziele mei­ner Kund­schaft ist, de­sto bes­ser kann ich ihr be­geg­nen um sie für mich zu ge­win­nen. Die­ser Im­puls­vor­trag soll an­re­gen, ü­ber die ei­gene Wir­kung und Wahr­neh­mung im Kun­den­kon­takt nach­zu­den­ken und Stol­per­steine zu um­ge­hen. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und die On­line-An­mel­dung fin­den sich un­ter "ww­w.frau-be­ruf-ow­l.­de". An­sprech­part­ne­rin ist Su­sanne Kla­sing, die un­ter der Te­le­fon­num­mer (0521) 96733-292 er­reich­bar ist. Die Teil­nahme ist kos­ten­frei, die Teil­neh­mer­zahl ist je­doch be­grenzt.

vom 03.03.2018 | Ausgabe-Nr. 9B

Drucken | Versenden