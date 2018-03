Behördenbegleiter beim Mittagstisch in Detmold

Ein Schritt auf die Menschen zu

Kreis Lippe / Det­mold (la). Der Ca­ri­tas­ver­band für den Kreis Lippe und die Stadt Bad Pyr­mont wei­tet sein An­ge­bot aus. Ab März wird Cle­mens Sie­lenkäm­per als eh­ren­amt­li­cher Behör­den­be­glei­ter der Ca­ri­tas Rat­su­chen­den während und nach dem Mit­tags­tisch im Hei­lig-Kreuz-Ge­mein­de­haus zur Seite ste­hen.

Mit der Be­ra­tung er­reicht die Ca­ri­tas Kli­en­ten, die sonst kaum eine Chance hät­ten, Hilfe zu er­hal­ten. "Wir wol­len den Men­schen die Scheu da­vor neh­men, Un­ter­stüt­zung in An­spruch zu neh­men", sagt Britta Lang­ner, Ca­ri­tas-Mit­ar­bei­te­rin in der So­zial- und Schuld­ner­be­ra­tung. Sie kennt viele Kli­en­ten, die sich un­si­cher fühlen, wenn sie das Job­cen­ter, die Aus­län­der­behörde oder ein an­de­res Amt auf­su­chen müs­sen. Oft ver­ste­hen sie das Behör­den­deutsch nicht. Dann ist es eine große Er­leich­te­rung, wenn je­mand wie Cle­mens Sie­lenkäm­per da­bei ist, der zuhört und Fra­gen stellt. Wenn sich in den Ge­sprächen ein wei­ter­ge­hen­der Be­ra­tungs­be­darf er­gibt, ver­mit­telt Cle­mens Sie­lenkäm­per wei­ter an In­sti­tu­tio­nen, Be­ra­tungs­stel­len und Rechts­an­wälte vor Ort. "Ich wer­den zuhören, nach­fra­gen, ge­zielt Hilfe leis­ten", sagt er, "a­ber ich bin der nicht der ge­setz­li­che Ver­tre­ter, selbst wenn ich mit zum Amt ge­he." Die So­zi­al­be­glei­tung star­tet im Rah­men der Kam­pa­gne "Hilfe durch dich", mit der die Ca­ri­tas in Kir­chen­ge­mein­den, aber auch im öf­fent­li­chen Raum neue Eh­ren­amt­li­che fin­den will. Der Ca­ri­tas-Mit­tags­tisch, in des­sen Rah­men Cle­mens Sie­lenkäm­per seine Be­ra­tung an­bie­tet, ist als eh­ren­amt­li­ches Vor­zei­ge­pro­jekt gut ge­eig­net. Durch­schnitt­lich mehr als 60 Be­su­cher er­hal­ten in den Räu­men des Hei­lig-Kreuz-Ge­mein­de­hau­ses ein güns­ti­ges, gu­tes Es­sen und tref­fen dort Freunde und Be­kann­te. "Hier fühlen sich alle wohl", merkt Eli­sa­beth Mon­tag, die Vor­stän­din des Ca­ri­tas­ver­ban­des, an. "Auch die eh­ren­amt­li­chen Hel­fer mer­ken, dass ihr En­ga­ge­ment et­was be­wirkt und dass die Ge­mein­schaft ih­nen et­was bring­t." Der Mit­tags­tisch sei des­halb der rich­tige Ort für die neue So­zi­al­be­glei­tung: "­Die Nähe zwi­schen den Be­su­chern und den Eh­ren­amt­li­chen wird Cle­mens Sie­lenkäm­per seine neue Auf­gabe er­leich­tern." So­zi­al­be­ra­tung im Hei­lig-Kreuz-Ge­mein­de­haus: je­den ers­ten Mon­tag im Mo­nat ab 12.45 Uhr (ers­ter Ter­min: 5. März)

vom 03.03.2018 | Ausgabe-Nr. 9B

