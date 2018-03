Tod und Trauer im Märchen

Erzählabend mit Harfenmusik in Detmold

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Mit­ten in der Pas­si­ons­zeit nimmt die Mär­chen­erzäh­le­rin Si­mone War­ken (Bie­le­feld) am Don­ners­tag, 15. März, um 19.30 Uhr ihre Zuhö­rer mit auf eine Reise in ein nicht ganz ein­fa­ches The­ma: Ster­ben, Tod, Trauer und Wei­ter­le­ben. In der "Werk­Hal­le"– Aus­stel­lungs- und Krea­ti­vort (Wald­hei­de­str. 45, Det­mold) wird sie in­ter­na­tio­nale Mär­chen erzählen. In al­ler Welt wer­den Men­schen mit Tod und Trauer kon­fron­tiert und ü­ber­all ge­hen sie un­ter­schied­lich da­mit um. In Mär­chen spie­gelt sich diese Um­gangs­weise wi­der und macht Mut, sich auch selbst da­mit aus­ein­an­der­zu­set­zen. Dazu gibt es mu­si­ka­li­sche Be­glei­tung (kel­ti­sche Har­fe), Wein und In­for­ma­ti­ons­stände vom Buch­haus am Markt und vom Eine-Welt-La­den Ala­va­nyo. Ver­an­stal­ter sind Be­stat­tun­gen Hanno Ram­rath und die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che. Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf im Eine-Welt-La­den Ala­va­nyo, (Bruch­str. 2a, hin­ter der Spar­kasse am Markt, Tel. 05231/32659) zum Preis von 10 Eu­ro. Keine Abend­kas­se.

vom 03.03.2018 | Ausgabe-Nr. 9B

Drucken | Versenden