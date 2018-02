Bielefelder Philharmoniker konzertieren in Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen (rk). Die Bie­le­fel­der Phil­har­mo­ni­ker sind am Sams­tag 24. März, ab 19.30 Uhr in der Kon­zert­halle im Kur­park Bad Sal­zu­flen zu Gast. Un­ter der Lei­tung von Ma­rius Beck­mann er­klingt un­ter an­de­rem die deut­sche Erstaufführung ei­nes Wer­kes des eng­li­schen Na­tio­nal­kom­po­nis­ten Ralph Vaughan Wil­liams.

Das Pro­gramm des Abends be­ginnt mit ei­ner Film­mu­sik aus der Fe­der von Wil­liam Wal­ton: As you like it (Poem für Or­che­s­ter). Dem Film aus dem Jahr 1936 liegt die Sha­ke­s­peare-Komö­die "Wie es euch ge­fäll­t" zu­grun­de. Um seine Mu­sik ei­nem brei­te­ren Pu­bli­kum zugäng­lich zu ma­chen, ar­bei­tete er den So­undtrack in eine Sym­pho­ni­sche Dich­tung um, die die Band­breite sei­ner im­pres­sio­nis­tisch-spätro­man­ti­schen Ton­spra­che aufs Schönste ar­ti­ku­liert. Von Ar­thur Bliss, ei­nem Freund und Vor­bild Wal­tons, er­klingt da­nach "A­dam Ze­ro"– die Al­le­go­rie ei­nes Men­schen­le­bens im Set­ting ei­ner Bal­lett­pro­duk­tion. Im April 1946 kam Adam Zero am Royal Opera House Co­vent Gar­den her­aus, ge­tanzt vom Sad­ler’s Wells Bal­let. Bliss selbst be­zeich­nete sein neues Werk als seine "viel­fäl­tigste und auf­re­gendste Bal­lett­par­ti­tur, die Mu­sik ist in­stink­tiv thea­tra­lisch und von star­ker Cha­rak­ter­zeich­nung" ge­prägt. Ralph Vaughan Wil­liams ist im deutsch­spra­chi­gen Raum be­son­ders durch seine wir­kungs­volle "­Sea Sym­phony" be­kannt. Seine Mu­sik zum Bal­lett "­Job" (Hi­ob) be­schließt den Kon­zertabend in Bad Sal­zu­flen. In An­spie­lung auf eine eng­li­sche Thea­ter­tra­di­tion nannte Vaughan Wil­liams das Werk im Un­ter­ti­tel Mas­que (Mas­ken­spiel). Auch die Mu­sik weist alte Tanz­for­men wie Sa­ra­ban­de, Pa­vane oder Gal­li­arde auf. Ma­rius Beck­mann, ge­bo­ren 1993 in Bad Sal­zu­flen, stu­dierte Or­gel, Or­che­s­ter­lei­tung und Mu­sik­wis­sen­schaft in Düs­sel­dorf und Pa­ris. Nach kir­chen­mu­si­ka­li­schen Sta­tio­nen un­ter an­de­rem in Bonn und als Ti­tu­lar­or­ga­nist an der Ba­si­lika Ste. Ma­de­leine in Troyes (Frank­reich), ist er nun als frei­schaf­fen­der Di­ri­gent, Mu­sik­wis­sen­schaft­ler, Kon­zer­t­or­ga­nist und Im­pro­vi­sa­tor tätig. Ein­tritts­kar­ten sind ab so­fort in der Tou­rist-Info Bad Sal­zu­flen (Kur­park­zen­trum, Park­straße 20) so­wie ü­ber die In­ter­netseite "tickets.bgphil­har­mo­nic.­de" er­hält­lich.

vom 28.02.2018 | Ausgabe-Nr. 9A

