Neu bestellte Schornsteinfeger in Blomberg und Bad Salzuflen

Kreis Lip­pe. Im Be­reich der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold sind vier be­voll­mäch­tigte Be­zirks­schorn­stein­fe­ger neu be­stellt wor­den. Be­trof­fen sind aus lip­pi­scher Sicht die Kehr­be­zirke Bad Sal­zu­flen und Blom­berg.

Zum 1. März tritt der be­voll­mäch­tigte Be­zirks­schorn­stein­fe­ger An­dreas Funke im Kehr­be­zirk Blom­berg I die Nach­folge des be­voll­mäch­tig­ten Be­zirks­schorn­stein­fe­gers Hen­ning Riech­mann an. Der be­voll­mäch­tigte Be­zirks­schorn­stein­fe­ger Ste­phan Sprave (Bad Sal­zu­flen VI) wurde zum 1. März er­neut auf sei­nen bis­he­ri­gen Kehr­be­zire be­stellt. Die neuen be­voll­mäch­tig­ten Be­zirks­schorn­stein­fe­ger ha­ben sich in ei­nem Aus­schrei­bungs­ver­fah­ren ge­gen ihre Mit­be­wer­ber durch­ge­setzt und sind gemäߧ 10 Schorn­stein­fe­ger­hand­werks­ge­setz für einen Zeit­raum von sie­ben Jah­ren be­stellt. Im Rah­men ei­ner klei­nen Fei­er­stunde gra­tu­lierte Jo­sef We­ge­ner, zu­stän­di­ger De­zer­nent im De­zer­nat 34, den neuen be­voll­mäch­tig­ten Be­zirks­schorn­stein­fe­gern zur Ü­ber­nahme ih­res Kehr­be­zirks. In den kom­men­den Wo­chen wer­den sich die neuen be­voll­mäch­tig­ten Be­zirks­schorn­stein­fe­ger ih­rer Kund­schaft mit An­schrift und Te­le­fon­num­mer vor­stel­len. Der Kehr­be­zirk Blom­berg I um­fasst im We­sent­li­chen die Kern­stadt Blom­berg ohne das In­dus­trie-ge­biet und den Orts­teil Eschen­bruch, so­wie auf dem Ge­biet von Schie­der -Schwa­len­berg den Orts­teil Siek­holz und vom Orts­teil Glas­hütte den obe­ren Be­reich der Bergstraße bis Ein­mün­dung Schie­der­straße. Der Kehr­be­zirk Bad Sal­zu­flen VI um­fasst im We­sent­li­chen an­gren­zend an die Kreis­grenze Her­ford die süd­li­che In­nen­stadt von Bad Sal­zu­flen, so­wie einen Be­reich der Orts­teile Schöt­mar und Werl.

vom 28.02.2018 | Ausgabe-Nr. 9A

