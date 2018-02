Wald-Betretungsverbote werden Ende Februar aufgehoben

Kreis Lippe (la). Das Re­gio­nal­forst­amt OWL hat ent­schie­den, die Be­tre­tungs­ver­bo­te, die jetzt noch für Teil­be­rei­che der Re­gion gel­ten, nicht ü­ber Ende Fe­bruar hin­aus zu ver­län­gern. Das an­ge­ord­nete Be­tre­tungs­ver­bot für den Kreis Lippe und Teile des Krei­ses Güters­loh wer­den ü­ber den 28. Fe­bruar hin­aus nicht ver­län­gert. Das Re­gio­nal­forst­amt weist aber noch­mals aus­drück­lich dar­auf hin, dass die Ge­fah­rensi­tua­tio­nen in den Wäl­dern auch gut 4 Wo­chen nach dem Or­kan­tief "Frie­de­ri­ke" noch nicht ü­ber­all be­sei­tigt sind. Die schwie­ri­gen und ge­fähr­li­chen Auf­räum­ar­bei­ten wer­den noch ei­nige Zeit in An­spruch neh­men. In ein­zel­nen Be­rei­chen kön­nen auf An­trag der Wald­be­sit­zen­den Ein­zel­fall-Sper­run­gen vor­ge­nom­men wer­den. Dazu wer­den in den be­trof­fe­nen Walda­rea­len deut­lich sicht­bare Hin­weise (Ab­sperr­band und Sperr­schil­der) an­ge­bracht. Das Re­gio­nal­forst­amt bit­tet die Wald­be­su­cher, sol­che Sper­run­gen ernst zu neh­men und zu re­spek­tie­ren. Hier kön­nen im­mer wie­der ver­steckte Ge­fah­ren durch Kro­nen- und Ast­brüche, durch an­ge­scho­bene Bäume oder durch auf­recht ste­hende Wur­zel­tel­ler ent­ste­hen. Das Be­tre­tungsv er­bot gilt auch für Wald­flächen, in de­nen Holz auf­ge­ar­bei­tet wird.

vom 28.02.2018 | Ausgabe-Nr. 9A

Drucken | Versenden