Anzahl der Unfälle auf Lippes Straßen leicht gestiegen

16 Unfalltote sind die Bilanz der Unfallstatistik 2017

Kreis Lippe (js). Die An­zahl der Un­fälle sind im Ver­gleich zum Vor­jahr um gut einen Pro­zent ge­stie­gen. Den­noch: Lippe liegt im Lan­des­ver­gleich auf Platz 3 bei der An­zahl der Ver­kehrs­un­fälle je 100.000 Ein­woh­ner. Die er­höhte Un­fall­quote sei auch dar­auf zurück­zu­führen, dass die An­zahl der Ver­kehrs­fahr­zeuge ste­tig stei­ge. Die Neu­an­mel­dung von Au­tos habe im ver­gan­ge­nen Jahr den Höchst­stand er­reicht, er­klärt der Lei­ter der Di­rek­tion Ver­kehr Tho­mas Bar­telt.

Un­fälle mit Fah­rer­flucht: Die An­zahl der Ver­kehrs­un­fälle mit mit un­er­laub­tem Ent­fer­nen vom Un­fall­ort ist er­neut an­ge­stie­gen. Im ver­gan­ge­nen Jahr gab es so­gar eine Un­fall­flucht mit To­des­fol­ge. Der Täter wurde später ge­fasst, als er ge­rade ver­suchte die Spu­ren an sei­nem Fahr­zeug zu be­sei­ti­gen. Er wird sich vor Ge­richt we­gen ei­nes ver­such­ten Tötungs­de­likts ver­ant­wor­ten müs­sen und hat mit ei­ner emp­find­li­chen Strafe zu rech­nen. Ins­ge­samt hat sich die Auf­klärungs­quote je­doch er­höht. Fast je­der zweite Un­fall mit Flucht wird auf­ge­klärt. Bei Un­fäl­len mit Per­so­nen­schä­den sind es so­gar gut 80 Pro­zent, da­mit wird lan­des­weit das viert­beste Er­geb­nis er­reicht. Un­fall­ur­sa­che: Die häu­figste Un­fall­ur­sa­che ist nach wie vor das falsche Ab­bie­gen (762 Fäl­le), ge­folgt von Nicht­ein­hal­tung des Ab­stan­des (369 Fäl­le), er­höhte Ge­schwin­dig­keit (290 Fäl­le) und Miss­ach­tete Vor­fahrt (282 Fäl­le). In­wie­weit die Un­fall­ve­rur­sa­cher zum Bei­spiel durch das Be­die­nen des Han­dys ab­ge­lenkt wa­ren, ist nicht nach­voll­zieh­bar. Die Dun­kel­zif­fer beläuft sich al­ler­dings auf gut 31 Pro­zent. Selbst die Er­höhung der Buß­gel­der bei Nut­zung ei­nes Smart­pho­nes habe kaum ab­schre­ckende Wir­kung. Un­fall­häu­fungs­stel­len: Die meis­ten Un­fälle pas­sie­ren nach wie vor auf der Bun­dess­traße 1 und auf der Ost­west­fa­len­straße. Aber auch im Stadt­ge­biet gibt es Stel­len, an de­nen es oft zu Zu­sam­menstößen kommt. In Det­mold ist das un­ter an­de­rem die Fried­rich-Ebert Straße in Hid­de­sen und die Richt­ho­fen­straße, Ecke Beh­ringstraße. Prä­ven­tion: Zwar sind die Un­fall­zah­len in Lip­pe, wie auch im Rest des Lan­des ge­stie­gen, je­doch ist man hier­zu­lande ins­ge­samt re­la­tiv si­cher auf den Straßen un­ter­wegs. Das sei auch der gu­ten Prä­ven­ti­ons­ar­beit der Kreis­po­li­zei­behörde zu ver­dan­ken, er­klärt Po­li­zei­di­rek­tor Bernd Sti­en­ke­mei­er. Be­son­ders er­wäh­nens­wert ist hier das Pro­jekt "­Crash Kurs NR­W", das sich an junge Er­wach­sene zwi­schen 18 und 24 Jah­ren rich­tet. In­ner­halb des auf­wen­di­gen und an­spruchs­vol­len Pro­jekts erzählen ver­schie­dene Ak­teure wie Ärz­te, Seel­sor­ger, Ret­tungs­sa­nitäter und Po­li­zei­be­amte me­dien­un­ter­stützt von ih­ren ei­ge­nen Er­fah­run­gen mit schwe­ren, töd­li­chen Ver­kehrs­un­fäl­len. Gut 13.000 Teil­neh­mer ha­ben diese Ver­an­stal­tung in den letz­ten Jah­ren be­sucht.

vom 28.02.2018 | Ausgabe-Nr. 9A

