Bunte Glaubenswelt

Wie viel Religion braucht eine Gesellschaft?

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Auf­grund von Mi­gra­tion und Glo­ba­li­sie­rung sind in­zwi­schen auch an­dere als die christ­li­che Re­li­gion in Deutsch­land sicht­bar ver­tre­ten. Aber auch die Kon­fes­si­ons­lo­sig­keit nimmt zu. Im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­reihe "­Markt­platz­ge­spräche" lädt die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che am Diens­tag, 6. März, um 19.30 Uhr zum Thema "­Bunte Glau­bens­welt" in das Ge­mein­de­haus der Er­lö­ser­kir­che am Markt ein. Wie ver­hal­ten sich die Re­li­gi­ons­ge­mein­schaf­ten zu­ein­an­der, wie­viel Re­li­gion braucht eine Ge­sell­schaft und wie soll das Ver­hält­nis von Re­li­gion und Staat in Zu­kunft aus­se­hen? Darü­ber dis­ku­tie­ren un­ter der Lei­tung von Lan­des­pfar­rer Die­ter Böke­meier und Bil­dungs­re­fe­ren­tin Mo­nika Kor­bach Prof. Dr. Marc Breuer (Ka­tho­li­sche Hoch­schule Pa­der­born), Ce­mil Sa­hinöz (Bünd­nis Is­la­mi­scher Ge­mein­den in Bie­le­feld e.V.) und Lan­des­pfar­rer An­dreas Mattke (Schul­re­fe­rent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che). Mu­si­ka­lisch be­glei­tet wird der Abend vom Sa­xo­phon­quar­tett Ab­ra­x­Sax. Der Ein­tritt ist frei.

vom 28.02.2018 | Ausgabe-Nr. 9A

Drucken | Versenden