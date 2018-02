Concert In The Dark

Das KulturTeam und WorldBrass präsentieren sich

Det­mold (la). Das Kul­tur­Team und World­Brass prä­sen­tie­ren am nächs­ten Wo­chen­dende an drei Aben­den ein Hö­rer­leb­nis der be­son­de­ren Art im Han­gar 21: Beim "­Con­cert In The Dark" wird Ih­nen das Se­hen ge­nom­men, dafür tau­chen Sie ein in eine Welt, er­schaf­fen aus Klän­gen und dem Bau­plan der ei­ge­nen Fan­ta­sie. Die ex­pe­ri­men­tel­len, aber auch kon­ven­tio­nel­len Klänge und Kom­po­si­tio­nen erzählen für je­den eine ganz ei­gene Ge­schich­te. Dazu ent­ste­hen im ei­ge­nen Kopf, ohne die Ab­len­kung von vi­su­el­len Ein­drü­cken, umso in­ten­si­vere Bil­der und Emo­tio­nen. In die­ser Auf­lage des "­Con­cert In The Dark" sti­mu­liert das World­Brass-En­sem­ble das Pu­bli­kum be­reits zum fünf­ten Mal im außer­ge­wöhn­li­chen Raum des Han­gar 21

Prak­tisch ver­läuft es so, dass die Zuhö­rer beim Zu­gang zum Kon­zer­tort ab­ge­holt wer­den. Sie be­kom­men eine Ver­dunk­lungs­bril­le, etwa so wie Schlaf­bril­len und wer­den zu ih­ren Plät­zen ge­führt. Die Zuhö­rer wis­sen nicht, was sie hören wer­den, sie wis­sen nicht, wo­her die Mu­sik kommt, ge­ge­be­nen­falls wis­sen sie nicht ein­mal, wel­che In­stru­mente sie hören wer­den. Es gibt kein Zurück­grei­fen auf ein ab­ruf­ba­res Vor­wis­sen, auf Pro­gramm­hef­te, auf Vor­ur­tei­le, son­dern einen un­mit­tel­ba­ren Zu­gang. Auf­grund des Kon­zepts der Ver­an­stal­tung sind die Tickets li­mi­tiert. Da­her emp­fiehlt das Kul­tur­Team der Stadt Det­mold den Be­su­che­rin­nen und Be­su­chern, Tickets vor­her an den be­kann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len zu kau­fen. Nach Be­ginn des Kon­zerts kön­nen keine Be­su­che­rin­nen und Be­su­cher mehr her­ein­ge­las­sen wer­den. Ein­lass: Frei­tag 19:00 Uhr, Sams­tag 19:00 Uhr, Sonn­tag 18:00 Uhr VVK: 14,00 €, er­mäßigt: 12,00 € AK: 16,00 €, er­mäßigt: 14,00 € Kar­ten­vor­ver­kauf: Tou­rist-In­for­ma­tion Det­mold im Rat­haus am Markt (Tel. 05231-977328), Lip­pi­sche Lan­des-Zei­tung (Tel. 05231-911113), alle Vor­ver­kaufs­stel­len von AD­t­icket (Hot­line 0180 6050400*)

vom 28.02.2018 | Ausgabe-Nr. 9A

