Künstlerisches Gemeinschaftswerk

Zahlreiche kreative Bürger beteiligten sich am Projekt "Ein Bild für Oerlinghausen"

Oer­ling­hau­sen (k­d). Beim Tag der of­fe­nen Tür der Kunst­Werk­statt Oer­ling­hau­sen im ver­gan­ge­nen Sep­tem­ber ent­stand un­ter dem Zu­sam­men­wir­ken vie­ler Be­su­cher "Ein Bild für Oer­ling­hau­sen". Auf ei­ner großen aus­ge­dien­ten Schul­land­karte aus Lei­nen ha­ben die Bür­ger ihre Mo­tive hin­ter­las­sen. Die Künst­ler ha­ben das Werk dann noch ver­fei­nert und kom­plet­tiert.

Bei sei­nem Be­such in dem Künst­le­rate­lier konnte Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker das Ge­mein­schafts­werk be­reits in Au­gen­schein neh­men. Nun wurde es of­fi­zi­ell von den Kunst­schaf­fen­den Vilma Pa­du­schek, Fred Schie­ren­beck, Ilona Neu­mann, Hol­ger Köh­ler, Elke Wolf, Adel­heid Speer und Re­gina Knap­pert an die Stadt Oer­ling­hau­sen ü­ber­ge­ben. Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker dankte ih­nen für diese tolle Idee aus. "Wir ha­ben ver­sucht einen pas­sen­den Platz für das groß­for­ma­tige Werk zu fin­den. Wenn Bür­ger so et­was für ihre Stadt tun, dann sol­len es auch mög­lichst viele Bür­ger se­hen", sagte Becker. Am Trep­pen­auf­gang zum Bür­ger­saal hat es nun sei­nen Platz im Bür­ger­haus ge­fun­den.

vom 24.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8B

