Und wieder ruft der Tönsberg

Oer­ling­hau­sen (k­d). Die be­liebte Après-Ski-Party der Oer­ling­hau­ser Schüt­zen geht in die nächste Run­de. Am Sams­tag, 10. März 2018, wird ab 20 Uhr auf dem Fest­gelände am Stein­bült ge­fei­ert bis die Kumst­tonne auf dem Töns­berg wa­ckelt. Die Kult- und Ge­ne­ra­tio­nen­party ver­eint Spaß, Ge­sel­lig­keit und beste Stim­mung. Hits und Gas­sen­hauer bringt das DJ-Team 69 mit. Der Kar­ten­ver­kauf für die lo­ckere Sause star­tet am Sams­tag, 17. Fe­bruar. Tickets kos­ten neun Euro und sind im "Rei­se­büro am Si­mons­platz" zu be­kom­men. Sie wa­ren stets schnell ver­grif­fen, da­her gibt es keine Abend­kas­se. Ein­lass nur ab 18 Jah­ren. Un­ter "ww­w.­die­schuet­zen.­de" und "ww­w.fa­ce­boo­k.­com/OS­G1590" gibt es mehr In­fos.

vom 24.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8B

