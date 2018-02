Fachgerechter Obstbaumschnitt

Leo­polds­höhe (k­d). Zu ei­nem zweitä­gi­gen Work­shop zu fach­ge­rech­tem Obst­baum­schnitt lädt der Nabu auf den Hei­mat­hof Leo­polds­höhe ein. Obst­bäume im Gar­ten sind ein schö­ner An­blick und zu­gleich wich­ti­ger Le­bens­raum für viele Tie­re, zu­dem ver­sor­gen sie die Men­schen mit na­tur­ge­sun­den Früch­ten. Die Bäume in den Gär­ten sind al­ler­dings Kul­tur­pflan­zen, vom Men­schen ge­schaf­fen und da­her auf Pflege an­ge­wie­sen. So ist ein re­gel­mäßi­ger Schnitt not­wen­dig. Die Bäume wer­den gut belüf­tet und be­sonnt und le­ben da­durch län­ger. Dies wird eine Ex­per­tin am 9./10. März 2018 durch In­for­ma­tio­nen und Pra­xisü­bun­gen ver­mit­teln. Die Kos­ten be­tra­gen 35 Eu­ro, NABU-Mit­glie­der zah­len 25 Eu­ro. An­mel­dun­gen per E-Mail an "va­nessa.­ko­war­sch@rolf­scher­hof.­de" oder per Mo­bil­te­le­fon un­ter 0178 5078380. Wei­tere In­fos un­ter "ww­w.le­ben­dige-land­schaft-streu­obst­wie­se.­de" im In­ter­net.

vom 24.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8B

