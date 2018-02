Jagd auf Körbe wird fortgesetzt

Zweite Streetball-Night findet am 16. März in der KRG statt

Lemgo (la). Der För­der­ver­ein der Karla-Ra­veh-Ge­samt­schule und der TV Lemgo la­den zur zwei­ten Street­ball-Night ein. Nach dem großen Er­folg im letz­ten Jahr mit ü­ber 150 Teil­neh­mern und dem Ge­winn des Ge­sund­heits­prei­ses der Ge­sund­heits­s­tif­tung Lippe freut sich das Or­ga­ni­sa­ti­ons­team auf eine Neu­auf­lage des Events.

Kin­der (ab 12 Jah­ren), Ju­gend­li­che und Er­wach­sene kön­nen am Frei­tag, 16. März von 19 bis 23 Uhr in der Sport­halle der Karla-Ra­veh-Ge­samt­schule auf Kör­be­jagd ge­hen. Ge­spielt wird in den Ka­te­go­rien Da­men, Her­ren und Mi­xed in je­weils drei un­ter­schied­li­chen Al­ter­sklas­sen. Auf sechs Spiel­fel­dern kämp­fen die Teams um die Kör­be. Bas­ket­ball ist be­kannt­lich schnell. Die Va­ri­ante Street­ball ist viel­leicht noch ein we­nig schwe­rer zu durch­schau­en, da die Spie­ler­zahl zwar auf drei je Mann­schaft re­du­ziert ist, dafür beide Mann­schaf­ten aber nur auf einen Korb zie­len. Er­fah­rene Court­wat­cher des TV Lemgo be­hal­ten die zehn­minütige Spiel­zeit im Blick und sor­gen für Fair­play auf al­len sechs Courts. Für das leib­li­che Wohl gibt es Hot­dogs und kühle Soft­drinks und aus den Bo­xen wird wie­der lau­ter Hi­phop durch die Halle dröh­nen. Die letzt­jäh­ri­gen Ge­win­ner bei den Her­ren, die "­Leh­rer-Löwen", ha­ben sich be­reits an­ge­mel­det und war­ten auf mu­tige Her­aus­for­de­rer, die sich im Spiel 3-3 mit den Päd­ago­gen mes­sen wol­len. An­mel­dun­gen kön­nen an die Adresse der Ge­samt­schule und des TV Lemgo ge­rich­tet wer­den ("­in­fo@­karla-ra­veh-ge­samt­schu­le.­de" und "­in­fo@tv-lem­go.­de"). Dort kann man auch den ak­tu­el­len Flyer dow­n­loa­den oder be­stel­len.

vom 24.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8B

Drucken | Versenden