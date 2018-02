Engagement für das Thema Energiesparen

Schüler der Realschule in Lemgo planen Energiespar-AG

Lemgo (la). In der Re­al­schule in Lemgo wird in die­sem Schul­jahr eine Ener­gie­spar-AG ge­grün­det. Die Lei­tung ü­ber­nimmt Fach­leh­re­rin Vera Fre­vert. Ziel ist es den Schü­le­rin­nen und Schü­lern zu ver­mit­teln, wie wich­tig es ist, ü­ber ihre ei­gene Zu­kunft nach­zu­den­ken und zu er­ken­nen, dass man durch ak­ti­ves Han­deln sehr viel Ein­fluss dar­auf neh­men kann. In ers­ter Li­nie geht es da­bei um Nach­hal­tig­keit. Die AG soll so ge­stal­tet wer­den, dass die Teil­neh­mer ihre Er­kennt­nisse an ih­ren Mit­schü­le­rin­nen und Mit­schü­ler wei­ter­ge­ben kön­nen. Un­ter­stützt wird das Pro­jekt von der Lem­goer Orts­gruppe im Bund für Um­welt und Na­tur­schutz mit In­fo­ma­te­rial. Dazu er­hält die Re­al­schule vier Ener­gie­kos­ten­mess­geräte, da­mit man in der Schule aber auch zu Hause ein­mal die Ener­gie­fres­ser auf­spüren kann. Schul­lei­ter Nor­bert Fi­scher ist ge­spannt auf die Strom­ver­bräu­che, die in den Com­puter­fachräu­men durch die Stand-By-Funk­tion ent­ste­hen. Hier möchte man ver­su­chen, zukünf­tig auch den Ener­gie­ver­brauch zu ver­rin­gern.

Willi Hen­ne­brü­der vom BUND Lemgo ist sehr froh, dass das Ener­gie­spa­ren in der Re­al­schule einen fes­ten Platz er­hält und wünscht sich, dass noch wei­tere Schu­len die­sem Bei­spiel fol­gen.

vom 24.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8B

