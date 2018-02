Umfangreiches Integrationsprogramm

Jobcenter Lippe steht nach Budgetkürzungen vor großen Herausforderungen

Kreis Lippe (no­k). Ein um 600.000 Euro gekürz­tes Bud­get, Pla­nungs­un­si­cher­hei­ten durch vor­läu­fi­gen Bun­des­haus­halt bis zur Re­gie­rungs­bil­dung, er­war­te­ter An­stieg im Lang­zeit­ar­beits­lo­sen­be­reich, wach­sen­der Be­treu­ungs­be­darf und trotz­dem zeigt sich das Job­cen­ter Lippe zu­ver­sicht­lich, die po­si­tive und durch­aus wir­kungs­volle Ar­beit des Jah­res 2017 fort­set­zen zu kön­nen. Ü­ber 27.000 Men­schen sind im Kreis Lippe zur Si­che­rung ih­rer Exis­tenz auf die Leis­tun­gen nach dem Zwei­ten So­zi­al­ge­setz­buch SGB II an­ge­wie­sen. Dar­un­ter be­fin­den sich knapp 8.700 Ar­beits­lo­se, etwa die Hälfte da­von sind Lang­zeit­ar­beits­lo­se. Mit dem auf rund 16,1 Mil­lio­nen Euro gekürz­ten Ein­glie­de­rungs­etat plant das Job­cen­ter Lippe zu­sam­men mit den Ko­ope­ra­ti­ons- und Netz­werk­part­nern das um­fang­rei­che In­te­gra­ti­ons­pro­gramm fort­zu­set­zen. "Ins­be­son­dere die sich ver­än­dern­den fi­nan­zi­el­len Spiel­räume im Ein­glie­de­rungs­bud­get stel­len uns vor große Her­aus­for­de­run­gen", sagte Hen­ning Matt­hes, Vor­stand des Job­cen­ters Lip­pe. Nicht zu­letzt dank der sta­bi­len Kon­junk­tur­lage ist sich Matt­hes aber si­cher, dass die Me­cha­nis­men des Ar­beits­markt- und In­te­gra­ti­ons­pro­gram­mes grei­fen und auch in 2018 wie­der vie­len Lip­pern den Weg in eine Ar­beit oder Aus­bil­dung eb­nen wird. Zu den Eck­punk­ten des Ar­beits­markt- und In­te­gra­ti­ons­pro­gram­mes gehört die Wei­ter­ent­wick­lung des Fall­steu­er­kon­zep­tes als zen­tra­ler Pro­zess der In­te­gra­ti­ons­ar­beit. Das Kern­ge­schäft des Job­cen­ters mit sei­nen 400 Mit­ar­bei­tern bleibt die För­de­rung von In­te­gra­tion und Be­glei­tung in Ar­beit und Aus­bil­dung von Ju­gend­li­chen, Al­lein­er­zie­hen­den, Lang­zeit­ar­beits­lo­sen und Lang­zeit­leis­tungs­be­zie­hern. Eine wei­tere Gruppe in die­sem För­de­rungs­pro­gramm sind die Zu­ge­wan­der­ten, die nicht zu­letzt durch sprach­li­che Bar­rie­ren einen be­son­ders in­ten­si­ven Be­ra­tungs- und Be­treu­ungs­be­darf er­for­dern. Eine sehr in­di­vi­du­elle För­de­rung benöti­gen auch Per­so­nen mit ge­sund­heit­li­chen Pro­ble­men, wo die Wie­der­her­stel­lung der ei­ge­nen Leis­tungs­fähig­keit, auch mit­tels ärzt­li­cher Be­ra­tung im Fo­kus der För­de­rung steht. Ein wei­te­res we­sent­li­ches Ele­ment im Ar­beits­markt- und In­te­gra­ti­ons­pro­gramm 2018 ist der ei­gene Ar­beit­ge­ber­ser­vice, der mit stel­len- und be­wer­ber­ori­en­tier­tem Blick gute Ver­mitt­lungs­er­geb­nisse ver­zeich­net.

Hoff­nung set­zen set­zen Hen­ning Matt­hes und die Fach­be­reichs­lei­te­rin (Markt und In­te­gra­tion) des Job­cen­ters Lip­pe, Elke Alt­hoff, auf Punkte des vor­lie­gen­den Ko­ali­ti­ons­pa­pie­res zwi­schen CDU/CSU und der SPD. Diese se­hen un­ter an­de­rem die Schaf­fung ei­nes neu­en, un­büro­kra­ti­schen Re­gel­in­stru­ments im SGB II, der "­Teil­habe am Ar­beits­markt für al­le". Hier­für möchte die "­Gro-Ko", so­fern sie denn zu­stande kommt, von 2018 bis 201 den Ein­glie­de­rungs­ti­tel um vier Mil­lar­den Euro auf­sto­cken. Diese zu­sätz­li­chen Mit­tel sol­len mit ei­nem ganz­heit­li­chen An­satz die Qua­li­fi­zie­rung, Ver­mitt­lung und In­te­gra­tion von Lang­zeit­ar­beits­lo­sen vor­an­trei­ben. Da­bei sol­len nicht die Lang­zeit­ar­beits­lo­sen selbst, son­dern auch de­ren ganze Fa­mi­lie be­treut wer­den. Die­ses, so­wie auch ein fest­ge­schrie­be­nes Pro­gramm für schwer er­reich­bare Ju­gend­li­che (ab 2019 50 Mil­lio­nen Euro jähr­lich), kön­nen aus Sicht der Det­mol­der Job­cen­ter­lei­tung für wei­tere In­te­gra­ti­ons­er­folge sor­gen. Sehr zäh, weil äußerst be­treu­ungs­in­ten­siv, ge­stal­tet sich der­zeit noch die In­te­gra­tion von Ge­flüch­te­ten in den Ar­beits­markt. Große Hin­der­nisse sind da­bei nicht nur die Sprach­bar­rie­ren, auch kul­tu­relle Un­ter­schiede zum Her­kunfts­land so­wie ab­wei­chende Le­bens­ge­wohn­hei­ten er­schwe­ren eine In­te­gra­tion in den Ar­beits­markt nicht un­er­heb­lich. Trotz der zunächst ein­mal schlech­ter wer­den­den fi­nan­zi­el­len Rah­men­be­din­gun­gen und ei­nes zu er­war­ten­den An­stiegs der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen hat Hen­ning Matt­hes und das ge­samte Team des Job­cen­ters das ehr­gei­zige Ziel, auf dem ho­hen Ni­veau (2017 konn­ten 4.200 Kun­den in den Ar­beits­markt in­te­griert wer­den) wei­terzu­ma­chen.

vom 24.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8B

Drucken | Versenden