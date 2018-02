Preise für die Besten

Wirtschaftsjunioren küren beste Schüler

Kreis Lip­pe. Die Wirt­schafts­ju­nio­ren Lippe ha­ben ha­ben jetzt die Kreis­sie­ger für das beste Wirt­schafts­wis­sen der lip­pi­schen Schü­ler gekürt. Ein­mal im Jahr führen die Wirt­schafts­ju­nio­ren den bun­des­wei­ten Wett­be­werb "WWW-Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­wer­b" in den 9. Klas­sen von in­ter­es­sier­ten lip­pi­schen Schu­len durch. Die Schü­ler müs­sen einen ein­heit­li­chen Fra­ge­bo­gen mit Fra­gen aus sechs wirt­schaft­li­chen The­men­fel­dern be­ant­wor­ten. Im An­schluss daran wer­den die bes­ten Schü­ler im Rah­men ei­ner Preis­ver­lei­hung, die auch in die­sem Jahr wie­der bei der Ec­cle­sia-Gruppe statt­fand, mit ei­ner Ur­kunde und ei­nem Preis be­lohnt. "­Bei die­ser Wett­be­werbs­runde ha­ben rund 420 Schü­ler von vier Schu­len in Lippe am Wett­be­werb teil­ge­nom­men", freut sich Kim Her­zog, WJ-Ver­ant­wort­li­che für das Pro­jekt WWW 17/18 ü­ber das große In­ter­esse der lip­pi­schen Schu­len. Die Se­kun­dar­schule La­ge, die Hein­rich-Drake – Re­al­schule in Det­mold, die Ge­schwis­ter-Scholl-Ge­samt­schule Det­mold und das En­gel­bert-Kämp­fer-Gym­na­sium aus Lemgo ha­ben sich mit ih­ren 9. Klas­sen dem Wett­be­werb ge­stellt. Der beste Schü­ler in die­sem Jahr ist Mar­lin Mahne vom En­gel­bert-Kämp­fer-Gym­na­sium aus Lem­go. Der Neunt­kläss­ler freut sich ü­ber ein VIP-Ticket für das Ar­mi­nia Bie­le­feld-Spiel ge­gen Dy­namo Dres­den, wel­ches ihm von der Ec­cle­sia-Gruppe er­mög­licht wird. Er darf nun vom 23.-25. März am bun­des­wei­ten Bes­ten­wett­be­werb in Zwickau teil­neh­men. Auch die 2. und 3. Plätze durf­ten sich ü­ber span­nende Preise wie bei­spiels­weise ein Abo für eine Wirt­schafts­zei­tung und Buch­gut­scheine freu­en. Die beste Klasse kommt eben­falls vom En­gel­bert-Kämp­fer Gym­na­sium und wird als Preis zu­sam­men mit den Wirt­schafts­ju­nio­ren Lippe ein TBV-Lemgo-Spiel be­su­chen.

vom 24.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8B

