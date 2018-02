Vergängliche Kunstwerke aus Sand

Russische S andmalerin Irina Titova zu Gast im Kurtheater

Horn-Bad Mein­berg. Die Sand­ma­le­rin Irina Ti­tova kommt mit ih­rer Show "­Sand­sa­tion – In 80 Bil­dern um die Welt” am Mitt­wo­ch, 11. April, um 19.30 Uhr ins Mein­ber­ger Kur­thea­ter. Es ist atem­be­rau­bend, in wel­cher Ge­schwin­dig­keit und mit wel­cher fas­zi­nie­ren­den Leich­tig­keit Ti­tova Bil­der ent­ste­hen und wie­der ver­ge­hen lässt, um gleich dar­auf Neues zu er­schaf­fen. Eine un­ter­ge­leuch­tete Glas­p­lat­te, eine große Lein­wand und Sand – das ist al­les, was die junge Rus­sin benötigt, um be­we­gende Ge­schich­ten zu erzählen. In "­Sand­sa­tion" lädt die Künst­le­rin zu ei­ner nost­al­gi­schen Erd­um­run­dung ein, im­mer hu­mor­voll und mit ei­nem Au­gen­zwin­kern. Aben­teu­er, Wahr­zei­chen, Welt­wun­der und Traum­wel­ten aus Mil­lio­nen von tan­zen­den Sand­kör­nern er­wa­chen zum Le­ben. Die Sand­bil­der bge­lie­tet als Erzäh­ler der Syn­chron­spre­cher Joa­chim Ker­zel, der seine mar­kante Stimme Hol­ly­wood­größen wie Jack Ni­chol­son, Ro­bert De Niro oder An­thony Hop­kins lieh. Die Erzäh­lung stammt aus der Fe­der von Ka­trin Wie­gand, die als freie Au­to­rin für Hör­bücher, Ra­dio­co­medy und das Thea­ter tätig ist. ­Kar­ten für die Show gibt es in der Tou­rist-In­for­ma­tion Bad Mein­berg und Det­mold, im Bür­ger­ser­vice des Krei­ses Lippe so­wie on­line un­ter "ww­w.horn­bad­mein­ber­g.­de". ­In­ter­view mit der Künst­le­rin­Wie sind Sie zum ers­ten Mal der Sand­ma­le­rei be­geg­net? Ti­to­va: Ich lernte die Sand­ma­le­rei vor acht Jah­ren ken­nen, als ich als Kunst­the­ra­peu­tin mit au­tis­ti­schen und taub­stum­men Kin­dern ar­bei­te­te. Sand­spiel­the­ra­pie ist eine gän­gige Pra­xis. Dafür ver­wen­de­ten wir nor­ma­ler­weise mit Sand ge­füllte Rah­men mit ei­nem blauen Bo­den. Durch einen Feh­ler wur­den je­doch Rah­men mit Be­leuch­tung ge­lie­fert. Als ich ver­suchte mit dem von un­ten be­leuch­te­ten Sand zu ma­len, ver­brachte ich am ers­ten Tag fünf Stun­den mit dem "­Sand­tisch" und zeich­ne­te. ­Kaum ist bei der Show ein Bild vollen­det, wird es schon wie­der zer­stört. Ist das nicht hart für Sie als Künst­le­rin? Ti­to­va: Das ist ja das Schöne an den Sand­bil­dern. Du kannst diese Bil­der nicht be­hal­ten. Sie sind da­durch im­mer an­ders. Je­des Bild ist ein­zig­ar­tig und bleibt nur durch die Er­in­ne­rung des Pu­bli­kums be­ste­hen. Wel­che Rolle spielt die Mu­sik in der Show? Ti­to­va: Die Be­deu­tung von Mu­sik ist enorm. Für jede künst­le­ri­sche In­sze­nie­rung – und be­son­ders für Sand – ist Cho­reo­gra­fie das Wich­tigs­te. Sand­ma­le­rei ist wie ein "Tanz der Hän­de". Er­schafft Kunst aus Sand: die rus­si­sche Sand­ma­le­rin Irina Ti­tova kommt ins Kur­thea­ter. Fo­to: Sand­Art

vom 24.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8B

