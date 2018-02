Lesung für die Orgel

Vorstellung des neuen Lippe-Krimis

Lemgo (rk). "Füh­rer­gold"– so lau­tet der Ti­tel des neu­en, erst vor we­ni­gen Wo­chen er­schie­ne­nen Lippe-Kri­mis rund um den Er­mitt­ler Koslow­ski aus der Fe­der von Joa­chim H. Pe­ters. In ei­ner Le­sung am 1. März, 19.30 Uhr, stellt der Au­tor sein Werk im Ge­mein­de­zen­trum St. Jo­hann, Lem­go, Hin­ter dem Klos­ter 1, vor. Die Be­su­cher dür­fen sich auf einen un­ter­halt­sa­men und kurz­wei­li­gen Abend freu­en. Auch im neuen Band der Koslow­ski-Reihe ge­lingt es dem Au­tor, ein span­nen­des Aben­teuer mit un­er­war­te­ten Wen­dun­gen, his­to­ri­schen Hin­ter­grün­den und lip­pi­schen Be­zü­gen zu schaf­fen. Ein ge­heim­nis­vol­ler Goldtrans­port der Na­tio­nal­so­zia­lis­ten und Schatz­jä­ger, die dem so ge­nann­ten "Füh­rer­gold" skru­pel­los bis in die Ge­gen­wart nach­spüren, mys­te­riöse Morde und natür­lich der scharf­sin­nige Er­mitt­ler Koslow­ski ste­hen im Mit­tel­punkt des Ge­sche­hens. "­Die Be­su­cher mö­gen sich ge­fasst ma­chen auf einen Gold­rausch der be­son­de­ren Ar­t", ver­spricht Joa­chim H. Pe­ters.

Ein­tritts­kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf zum Preis von 8 Euro im Ge­mein­de­zen­trum St. Jo­hann so­wie an der Abend­kasse zum Preis von 10 Eu­ro. Der ge­samte Er­lös ist für die Re­stau­rie­rung der Or­gel in der Kir­che St. Jo­hann be­stimmt.

vom 21.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8A

Drucken | Versenden