"NRW hört nicht hinter Dortmund auf"

Ministerpräsident Laschet beim Parlamentarischen Abend

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Mit dem Satz "Lippe ist eine starke In­dus­trie­na­tion", eröff­nete der Eh­ren­prä­si­dent der IHK Lippe zu Det­mold, Ernst-Mi­chael Hasse den Par­la­men­ta­ri­schen Abend, zu dem mehr als 500 An­mel­dun­gen ein­ge­gan­gen wa­ren. "Ein Re­kord", wie Hasse ver­mel­de­te. Das große In­ter­esse war da­bei si­cher­lich auch auf den Gast­red­ner zurück­zu­führen. Denn mit dem Mi­nis­ter­prä­si­den­ten von Nord­rhein-West­fa­len Ar­min La­schet war der IHK Lippe ein ech­ter Coup ge­lun­gen.

Be­vor die­ser aber ans Red­ner­pult trat, lag es noch­mal an Has­se, die Wich­tig­keit des lip­pi­schen Stand­ortes zu ver­deut­li­chen. So ver­wies er dar­auf, dass mehr als 30 Pro­zent der lip­pi­schen So­zi­al­ver­si­che­rungs­be­schäf­tig­ten in der In­dus­trie tätig sei­en. "In NRW sind es le­dig­lich 23, 5 Pro­zent", führte der ehe­ma­lige Prä­si­dent aus und fügte mit ei­nem Au­gen­zwin­kern in Rich­tung La­schet hin­zu: "K­eine Sor­ge, wir wer­den Sie nicht um Sub­ven­tio­nen bit­ten." Vol­ker Stein­bach, der neu und ein­stim­mig ge­wählte Prä­si­dent, führte in sei­ner Be­grüßungs­rede die zahl­rei­chen Zuhö­rer auf eine kleine Rei­se. "Ein per­fek­ter Tag in Lippe in fünf Jah­ren" be­ti­telte der Det­mol­der Fa­mi­li­en­un­ter­neh­mer die ge­dank­li­che Ex­kur­sion. "­Wirt­schaft­li­cher Er­folg, Sta­bi­lität, kein Stau auf den Bun­des- und Fern­straßen." Das seien Zie­le, um die es sich loh­ne, zu kämp­fen, er­klärte Stein­bach und ver­sprach: "Ich werde als IHK Prä­si­dent dafür meine ge­samte Ener­gie ein­set­zen." Der in Aa­chen ge­bo­rene La­schet nahm den Ball gleich zu Be­ginn sei­ner Rede auf und gra­tu­lierte so­wohl Hasse als auch Stein­bach und dankte für de­ren eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment, wel­ches viel Zeit in An­spruch neh­me. Der Mi­nis­ter­prä­si­dent be­ton­te, dass ein aus­ge­gli­che­ner Haus­halt keine Ent­schul­di­gung für ver­säumte In­ves­ti­tio­nen seien dür­fe. Des­halb sei es für ihn wich­tig, be­son­ders in Ost­west­fa­len-Lip­pe, im Müns­ter­land und in Süd­west­fa­len prä­sent zu sein. "NRW hört nicht hin­ter Dort­mund auf­", er­klärte La­schet un­ter dem be­geis­ter­ten Ap­plaus des Pu­bli­kums. Das zeige sich dar­an, dass die ei­gent­li­che in­dus­tri­elle Leis­tungs­kraft des Bun­des­lan­des aus die­sen west­fä­li­schen Re­gio­nen kom­me. "­Die Ein­stel­lung der Ost­west­fa­len und Lip­per: "Wir wol­len gar kein Geld von Euch, lasst uns ein­fach in Ru­he" ist mir sehr sym­pa­thisch", er­klärte La­schet. Ge­nau auf diese Ein­stel­lung ant­worte das un­ter sei­ner Re­gie in Auf­trag ge­ge­bene Ent­fes­se­lungs­ge­setz. "Das be­deu­tet keine neo­li­be­rale Kälte der De­re­gu­lie­rung", so La­schet. Viel­mehr er­mög­li­che das Ge­setz, der Wirt­schaft und den Hoch­schu­len Spiel­räume zu schaf­fen. "Wir glau­ben, dass die Bür­ger­meis­ter und Wis­sen­schaft­ler vor Ort bes­ser ent­schei­den kön­nen, was wich­tig ist, als wir in Düs­sel­dor­f" er­klärte der 56-jäh­rige Po­li­ti­ker. Sein Ziel sei es, den wirt­schaft­lich star­ken Re­gio­nen mehr Au­to­no­mie zu Teil wer­den zu las­sen. Dazu müsse auch das Lan­des­ent­wick­lungs­plan­ge­setz ver­än­dert wer­den.

vom 21.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8A

