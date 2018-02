Couragierter Bewohner rettete Mitbewohnerin

Rauchmelder schlug rechtzeitig an

Det­mold. Ei­gent­lich sollte es Schmer­zen lin­dern – ein Kör­ner­kis­sen hätte ei­ner 73-jäh­ri­gen Woh­nungs­in­ha­be­rin nun aber bei­nahe das Le­ben ge­kos­tet. Die Frau hatte das "­Cor­pus De­lik­ti" zum Auf­hei­zen in die Mi­kro­welle ge­legt und dann ver­mut­lich kurze Zeit un­be­auf­sich­tigt ge­las­sen. Da­bei be­gann das Kis­sen zu schwe­len und ver­ur­sachte eine starke Rau­ch­ent­wick­lung. Die schnell ver­qualmte Woh­nung führte zur kurz­fris­ti­gen Ohn­macht der Se­nio­rin. Glück­li­cher­weise war in der Woh­nung ein Rauch­mel­der in­stal­liert, durch des­sen laute Töne ein an­de­rer Be­woh­ner des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses an der Lem­goer Straße auf die Si­tua­tion auf­merk­sam wur­de. Die­ser in­for­mierte sei­nen 33-jäh­ri­gen Nach­barn, der sich so­fort auf die Su­che machte und in der zwei­ten Etage fün­dig wur­de. Par­al­lel wur­den Feu­er­wehr und Po­li­zei in­for­miert. Nach­dem auf Klin­geln nie­mand öff­ne­te, trat der 33-Jäh­rige be­herzt die Woh­nungs­tür ein und fand die 73-jäh­rige Woh­nungs­in­ha­be­rin auf dem Bo­den lie­gend vor. Er trug sie so­fort aus der ver­qualm­ten Woh­nung und ü­bergab sie den ein­tref­fen­den Ret­tungs­kräf­ten. Mit ei­ner Rauch­gas­ver­gif­tung wurde die Frau ins Kli­ni­kum ge­bracht.

vom 21.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8A

