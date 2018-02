Digitaler Hass

Moderne Hexenjagd im Internet

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Zu ei­ner Vor­trags- und Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tung "­Di­gi­ta­ler Hass – Die "Hetz" im Netz" lädt das Bil­dungs­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che am Mitt­wo­ch, 28. Fe­bruar, um 18 Uhr in das Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Be­rufs­kol­leg (Mensa) in Det­mold, Eli­sa­beth­str. 86, ein. Re­fe­rent ist Fa­bian Pro­chaz­ka, M.A. Uni Ho­hen­heim, Kom­mu­ni­ka­ti­ons­wis­sen­schaft. The­ma­ti­siert wer­den Fra­gen wie: Sind Hass­kom­men­tare im Netz eine neue Form der He­xen­ver­fol­gung im di­gi­ta­len Zeit­al­ter? Warum wer­den Fake News, also Falsch­mel­dun­gen, ins di­gi­tale Netz ge­stellt und was be­feu­ern sie? Wel­ches sind die (psy­cho-)so­zia­len Ur­sa­chen für diese großen Er­re­gun­gen im Netz und wel­che ak­tu­el­len ge­sell­schafts­po­li­ti­schen Ent­wick­lun­gen sind die Ur­sa­chen? Die Ge­bühr be­trägt 5 Eu­ro. Für Stu­die­rende und Schü­ler ist der Ein­tritt kos­ten­los. Eine An­mel­dung ist nicht er­for­der­lich.

