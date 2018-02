Kooperation hilft Kosten sparen

Kreis und Stadt Detmold vereinbaren Zusammenarbeit bei Vermessungen

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Die Stadt Det­mold und der Kreis Lippe ko­ope­rie­ren ab so­fort im Be­reich der Durch­führung von ho­heit­li­chen Lie­gen­schafts­ver­mes­sun­gen. Eine ent­spre­chende in­ter­kom­mu­nale Zu­sam­men­ar­beit un­ter­zeich­ne­ten Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler und Land­rat Dr. Axel Leh­mann im Kreis­haus. Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold hat die­sem Ver­fah­ren zu­vor zu­ge­stimmt.

Bei Lie­gen­schafts­ver­mes­sun­gen han­delt es sich ins­be­son­dere um Tei­lungs-, Grenz- und Ge­bäu­de­ver­mes­sun­gen, die vor Ort auch die Fest­stel­lung oder Ab­mar­kung von Grund­stücks­gren­zen er­for­dern. "­Tei­lungs­ver­mes­sun­gen die­nen der Schaf­fung neuer Grund­stücke, um diese bei­spiels­weise ver­äußern zu kön­nen", er­läu­tert der Lei­tende Kreis­ver­mes­sungs­di­rek­tor Dr. Ste­fan Ostrau, zu­stän­di­ger Fach­be­reichs­lei­ter für die Auf­ga­ben­be­rei­che Geo­in­for­ma­tion, Ka­tas­ter und Im­mo­bi­li­en­be­wer­tung. Im Ver­mes­sungs- und Ka­tas­ter­ge­setz NRW sei ge­re­gelt, dass un­ter an­de­rem krei­s­an­gehö­rige Städte Lie­gen­schafts­ver­mes­sun­gen dann aus­führen dür­fen, wenn die Ar­bei­ten von ei­nem Be­am­ten oder ei­ner Be­am­tin des höhe­ren ver­mes­sungs­tech­ni­schen Ver­wal­tungs­diens­tes ge­lei­tet wer­den. Diese ha­ben in der Re­gel das tech­ni­sche Re­fe­ren­da­riat durch­lau­fen. "Ich freue mich, dass wir nun im Sinne ei­ner gu­ten ko­ope­ra­ti­ven Zu­sam­men­ar­beit die Teila­b­ord­nung ei­nes Be­am­ten ver­ein­bart ha­ben, der die not­wen­di­gen Lei­tungs- und Prüf­auf­ga­ben bei der Stadt Det­mold ü­ber­neh­men wird. Diese Funk­tion wird Krei­so­ber­ver­mes­sungs­rat Mar­kus Schrä­der ne­ben sei­ner bis­he­ri­gen Tätig­keit im Fach­be­reich Geo­in­for­ma­tion, Ka­tas­ter und Im­mo­bi­li­en­be­wer­tung des Krei­ses Lippe aus­ü­ben", teilt Land­rat Dr. Leh­mann mit. "­Die Or­ga­ni­sa­tion, Durch­führung und Aus­wer­tung der ört­li­chen Ver­mes­sungs­ar­bei­ten ob­lie­gen da­bei den Fach­kräf­ten des ge­ho­be­nen ver­mes­sungs­tech­ni­schen Diens­tes der Stadt Det­mol­d", er­gänzt Ralf Piechott­ka, Lei­ter des Team Geo­ser­vice bei der Stadt Det­mold. Bis­her muss­ten diese Auf­ga­ben fremd ver­ge­ben wer­den, durch die Ko­ope­ra­tion las­sen sich so­mit Kos­ten spa­ren und der städ­ti­sche Haus­halt wird ent­las­tet. Zwar ver­füge die Stadt Det­mold ü­ber eine Ver­mes­sungs­stelle mit en­ga­gier­ten und be­fähig­ten Ver­mes­sungs­in­ge­nieu­ren, der­zeit je­doch nicht ü­ber einen Be­am­ten oder ei­ner Be­am­tin des höhe­ren ver­mes­sungs­tech­ni­schen Ver­wal­tungs­diens­tes. "­Mit der Ver­ein­ba­rung wer­den die recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen für die Stadt Det­mold ge­schaf­fen, um zukünf­tig Lie­gen­schafts­ver­mes­sun­gen für un­sere ei­ge­nen kom­mu­na­len Zwe­cke selbst durch­zu­führen zu kön­nen", freut sich Bür­ger­meis­ter Hel­ler. Als nächs­tes wür­den Ver­mes­sungs­ar­bei­ten bei­spiels­weise im Be­reich der Bri­ten­sied­lun­gen und im Ge­wer­be­ge­biet Sky Park an­ste­hen. ­Be­reits seit 1998 ko­ope­rie­ren der Kreis Lippe und die Stadt Det­mold im Be­reich der amt­li­chen Werter­mitt­lung, so Dr. Ostrau. Sei­ner­zeit seien die Gut­ach­ter­aus­schüsse für Grund­stücks­werte im Kreis Lippe und in der Stadt Det­mold zu­sam­men­ge­fasst wor­den. Pro Jahr wür­den ca. 3900 Grund­stücks­kauf­ver­träge aus­ge­wer­tet so­wie ca. 200 Gut­ach­ten und gut­ach­ter­li­che Stel­lung­nah­men er­stellt. Ge­mein­sa­mes Know-how und Res­sour­cen seien dem­zu­folge seit Jahr­zehn­ten er­folg­reich ge­bün­delt und letzt­lich Kos­ten auf bei­den Sei­ten ein­ge­spart wor­den.

vom 21.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8A

