Bürger bringen sich mit weiteren Ideen ein

Smart Country Side startet mit ersten Projekten für Modelldörfer in die Umsetzungsphase

Kreis Lip­pe. Die erste Runde des Be­tei­li­gungs­pro­jek­tes Smart Coun­try Side (SCS) ist ab­ge­schlos­sen. An den bis­her sechs Dorf­kon­fe­ren­zen in Be­ga, Bil­ler­beck, Brem­ke/Rott, El­brin­xen, Eschen­bruch und Lemgo-Süd­stadt brach­ten sich je­weils knapp 50 Be­woh­ner ein. Jetzt geht es dar­um, die Ideen der Bür­ger aus den Mo­dell­or­ten um­zu­set­zen: Mit ins­ge­samt fünf di­gi­ta­len Lö­sungs­ansät­zen will SCS die Dorf­ge­mein­schaft und das per­sön­li­che Mit­ein­an­der stär­ken. "Im Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 hat sich der Kreis zur Dor­f­ent­wick­lung und Di­gi­ta­li­sie­rung be­kannt. Durch die Bür­ger­be­tei­li­gung bei Smart Coun­try Side ist es uns mög­lich, pass­ge­naue und be­darfs­ge­rechte ‚s­mar­te‘ Tech­no­lo­gien zu ent­wi­ckeln, die die Le­bens­qua­lität im länd­li­chen Raum ver­bes­sern", freut sich Land­rat Dr. Axel Leh­mann.

Für die Um­set­zungs­phase ar­bei­tet der Kreis Lippe zur­zeit mit Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern aus dem Kreis Höx­ter an ver­schie­de­nen On­line-Platt­for­men. Zum einen soll eine Dorf­platt­form ent­ste­hen: Hier kön­nen Nut­zer Neu­ig­kei­ten, einen Markt­platz oder auch his­to­ri­sche In­for­ma­tio­nen fin­den. Die ver­schie­de­nen Funk­tio­nen sol­len sich die Mo­dell­orte in­di­vi­du­ell zu­sam­men­stel­len. Zu­dem sind eine "Küm­me­rer"-Platt­form zur Nach­bar­schafts­hilfe so­wie eine Kir­chen-Platt­form für Got­tes­dienste und Seel­sorge ge­plant. "Auf den Dorf­kon­fe­ren­zen wurde deut­lich, dass die Bür­ger die Chan­cen des di­gi­ta­len Wan­dels ken­nen und diese auch rea­li­sie­ren wol­len", er­klärt Dr. Klaus Schaf­meis­ter, Pro­jekt­lei­ter von Smart Coun­try Si­de, die un­ter­schied­li­chen An­ge­bo­te. Da­mit wirk­lich je­der Be­woh­ner in den Mo­dell­or­ten die di­gi­ta­len An­wen­dun­gen auch nut­zen kann, will das Pro­jekt­team in den Dorf­ge­mein­schafts­häu­sern Lern- und Me­diene­cken ein­rich­ten. "Je nach­dem was vor Ort benötigt wird, kann die Ge­mein­schaft bei­spiels­weise Lap­tops, Dru­cker oder in­ter­ak­tive Dis­plays an­for­dern. Für je­des Mo­dell­dorf steht eine fi­nan­zi­elle För­de­rung zur Ver­fü­gung", sagt Ann-Ka­thrin Ha­big­hor­st, Pro­jekt­ma­na­ge­rin von Smart Coun­try Si­de. Zu­sätz­lich wird es Schu­lun­gen zum Er­werb di­gi­ta­ler Kom­pe­ten­zen ge­ben. Hier­für soll in Ko­ope­ra­tion mit den Me­dien- und Selbst­lern­zen­tren der Lippe Bil­dung eG und an­de­ren Wei­ter­bil­dungs­trä­gern ein Kon­zept er­stellt wer­den. Die­sen Schritt dür­fen die Be­woh­ner eben­falls in­halt­lich be­glei­ten. Je­des Dorf kann sich drei de­fi­nierte Bil­dungs­bau­steine aus­su­chen oder ge­ge­be­nen­falls neue Mo­dule mit­ent­wi­ckeln, die später auf der Dorf­platt­form be­reit­ge­stellt wer­den. Bau­steine kön­nen z.B. eine Ein­führung in die Vi­deo­te­le­fo­nie, die Öf­fent­lich­keits­ar­beit für Ver­eine oder in das On­line-Ban­king sein. Außer­dem bil­det das Pro­jekt­team Me­dien-Lot­sen aus, wie Dr. Klaus Schaf­meis­ter be­tont: "Wir lie­fern zwar den Dör­fern die di­gi­tale Tech­nik und das Wis­sen, wie diese letzt­end­lich ein­ge­setzt wer­den, bleibt aber den Be­woh­nern vor­be­hal­ten. So sol­len die ge­schul­ten Lot­sen in der Lage sein, die Dorf­platt­for­men ei­genstän­dig zu pfle­gen." Den Auf­takt zu den Me­dien­kom­pe­tenz-Schu­lun­gen macht Bega am 12. April um 18.30 Uhr im Dorf­ge­mein­schafts­haus. "Wir freuen uns, dass wir auch an­dere For­mate wie zum Bei­spiel ein E-Sports-Tur­nier in un­se­rer Turn­halle aus­pro­bie­ren kön­nen und so spie­le­risch mit Jung und Alt ge­mein­sam die di­gi­tale Welt er­kun­den kön­nen" erzählt Fried­helm Plö­ger, Vor­sit­zen­der des TUS Be­ga. Während der Um­set­zungs­phase fin­den auch wei­tere Dorf­kon­fe­ren­zen statt. In den kom­men­den Wo­chen sind die Be­woh­ner aus Holz­hau­sen-Ex­t­ern­stei­ne, Lipper­reihe und Si­li­xen dazu auf­ge­ru­fen, ihre Wün­sche und Ideen in den Pro­zess mit ein­zu­brin­gen. Bei den Tref­fen soll künf­tig das Thema "­Ge­sün­der zu Hause alt wer­den" stär­ker im Fo­kus ste­hen. Bis Ende März soll die Ide­en­fin­dung für Smart Coun­try Side be­en­det sein. Die Platt­for­men ge­hen vor­aus­sicht­lich im Mai on­li­ne. Smart Coun­try Side ist ein mit Mit­teln aus dem "­Eu­ropäi­schen Fonds für re­gio­nale Ent­wick­lung" (E­FRE) ge­för­der­tes Ko­ope­ra­ti­ons­pro­jekt der Kreise Lippe und Höx­ter und ei­nes von 10 Pro­jek­ten des Hand­lungs­kon­zep­tes "OWL 4.0". Zu­sam­men wol­len die Ak­teure die di­gi­tale Trans­for­ma­tion in Ost­west­fa­len-Lippe vor­an­brin­gen und die Zu­kunfts­chan­cen der Re­gion si­chern. Wei­tere In­for­ma­tio­nen: ww­w.owl-mor­gen.de

vom 21.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8A

