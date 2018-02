Steinbach ist neuer IHK-Präsident

Unternehmer will die Herausforderungen der Zukunft couragiert angehen

Kreis Lip­pe./­Det­mold. Vol­ker Stein­bach ist neuer Prä­si­dent der IHK Lippe u Det­mold. Der 59-jäh­rige Un­ter­neh­mer Vol­ker Stein­bach aus Det­mold wurde in der kon­sti­tu­ie­ren­den IHK-Voll­ver­samm­lung ein­stim­mig zum Nach­fol­ger von Ernst-Mi­chael Hasse ge­wählt. Die­ser wurde nach 34 Jah­ren in der IHK-Voll­ver­samm­lung und zehn­jäh­ri­ger Prä­si­dent­schaft zum Eh­ren­prä­si­den­ten der IHK Lippe er­nannt.

Zu­vor hat sich die neue Voll­ver­samm­lung der IHK Lippe kon­sti­tu­iert. Aus der Wahl im No­vem­ber 2017 gin­gen 54 Ver­tre­ter des re­gio­na­len Par­la­men­tes der Wirt­schaft her­vor, von de­nen 19 erst­mals in das eh­ren­amt­li­che Ple­num ge­wählt wur­den. Der Frau­en­an­teil liegt bei 17 Pro­zent. Da­mit voll­zieht sich so­wohl im Prä­si­dium als auch in der Voll­ver­samm­lung selbst ein Ge­ne­ra­tio­nen­wech­sel. In das Prä­si­dium der IHK Lippe wur­den neu- bzw. wie­der­ge­wählt: Ma­ren Lam­pe, An­nette Küs­ter­mann, Prof. Dr. Gun­ther Ole­sch, Tho­mas Roh­de, Gün­ter Vogt, Ste­phan Wes­ter­dick und Al­fred W. Wes­ter­mann. Der neu ge­wählte Prä­si­dent Vol­ker Stein­bach sieht aber in die­sem Auf­bruch eine Mög­lich­keit die na­hen­den Her­aus­for­de­run­gen in der Re­gion ak­tiv und en­ga­giert an­zu­ge­hen. Er ver­nehme von vie­len neu- und wie­der­ge­wähl­ten Mit­glie­dern die Lust, "­cou­ra­giert in den nächs­ten fünf Jah­ren für den Wirt­schafts­stand­ort viel­fäl­tig zu ar­bei­ten." Dazu setzt Stein­bach auf eine gute Zu­sam­men­ar­beit zwi­schen IHK-Haupt­amt, dem Prä­si­dium und der Voll­ver­samm­lung um "Lip­pes Wirt­schaft eine starke Stimme zu ge­ben". Vol­ker Stein­bach ist Ge­schäfts­füh­rer der fa­mi­li­en­ge­führ­ten Stein­bach AG, die mit gut 45 Mit­ar­bei­tern im tech­ni­schen Großhan­del tätig ist: und das so­wohl re­gio­nal als auch welt­weit. Seit 2013 ist Stein­bach als Vi­ze­prä­si­dent im Prä­si­dium der IHK-Voll­ver­samm­lung, der er seit 2003 an­gehört. So hat er be­reits Er­fah­rung im wirt­schaft­li­chen Eh­ren­amt und hat an der neu-Jus­tie­rung der IHK-Ar­beit in den letz­ten Jah­ren mit­ge­wirkt. Er wird in sei­ner ers­ten Amts­zeit all­ge­meine Schwer­punkte auf die Stand­ort­si­che­rung, auf In­itia­ti­ven für In­no­va­tion, auf In­itia­ti­ven ge­gen Fach­kräf­teman­gel und für die Un­ter­stüt­zung des Un­ter­neh­mer­tums le­gen. Zu­sam­men mit dem IHK-Haupt­amt wird sich die Voll­ver­samm­lung 2018 im Spe­zi­el­len fol­gen­den Schwer­punk­ten wid­men: der In­no­va­ti­ons­fähig­keit des Mit­tel­stan­des, der Fort­führung der Stand­ort­kam­pa­gne, der At­trak­ti­vität der Dua­len Aus­bil­dung und der För­de­rung der Krea­tiv- und Kul­tur­wirt­schaft.

vom 21.02.2018 | Ausgabe-Nr. 8A

