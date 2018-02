Ein Dank an die Lebensretter

Das Deutsche Rote Kreuz ehrte treue Blutspender, sucht aber mehr Freiwillige

Oer­ling­hau­sen (k­d). "­Blut­spen­den macht rich­tig Spaß", meinte Wer­ner Kön­ker aus Oer­ling­hau­sen. "­Man trifft viele gut­ge­launte Men­schen, denn Mie­se­pe­ter ge­hen nicht Blut spen­den."

Aus rei­ner Ein­sicht fand er selbst den Weg zu den re­gel­mäßi­gen Ter­mi­nen, die das Deut­sche Rote Kreuz (DRK) in der Berg­stadt an­bie­tet. Im Herbst 2011 fie­len ihm die Pla­kate im Straßen­bild auf und er sagte sich: "Wann, wenn nicht jetz­t?" Das be­rich­tete er In­grid Mer­tens der Blut­spen­de­be­auf­trag­ten des DRK. Kön­ker (62) sag­te, dass er durch den Ader­lass noch nie Pro­bleme ge­habt ha­be. "Das wird schon sehr fach­män­nisch ge­macht", meinte er. So­eben wurde er für 25-ma­li­ges Blut­spen­den mit ei­ner Ur­kunde und ei­nem Prä­sent­korb ge­ehrt. Für das Sach­ge­schenk hatte er sich aus ei­nem be­stimm­ten Grund ent­schie­den. "Ich er­halte viel Be­such, da ist das ein Ge­sprächs­an­lass", sagte der Ju­biläumss­pen­der. Und er zeigte sich op­ti­mis­tisch: "­Die 50 schaffe ich auch noch." Be­reits auf 60 Spen­den brachte es Cars­ten Re­her­mann. "­Meine El­tern gin­gen im­mer zum Blut­spen­den und ha­ben mich mit­ge­nom­men. Ir­gend­wann bin ich dann da­bei ge­blie­ben", sagte er. In­zwi­schen hat er auch seine Ehe­frau von der Not­wen­dig­keit des Blut­spen­dens ü­ber­zeu­gen kön­nen. Und nach dem Vor­bild sei­ner El­tern be­glei­ten auch ihn wie­derum seine Kin­der zu den Ter­mi­nen in der Heinz-Siel­mann-Schu­le. "Ich hof­fe, dass sie ei­nes Ta­ges auch nach­fol­gen wer­den." Für In­grid Mer­tens wäre dies eine wün­schens­werte Ent­schei­dung, denn es man­gelt vor al­lem an jün­ge­ren Spen­dern. Wer Blut spen­den möch­te, muss min­des­tens ab 18 Jahre alt sein und sich ge­sund fühlen. Vorab wer­den Kör­per­tem­pe­ra­tur, Puls, Blut­druck und Blut­farb­stoff­wert ü­ber­prüft. Im La­bor des Blut­spen­de­diens­tes fol­gen Un­ter­su­chun­gen auf In­fek­ti­ons­krank­hei­ten. Die ei­gent­li­che Ent­nahme dau­ert fünf bis zehn Mi­nu­ten. Da­nach bleibt man noch zehn Mi­nu­ten ganz ent­spannt lie­gen und an­sch­ließend la­den die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Orts­ver­eins des Ro­ten Kreu­zes zu ei­nem le­cke­ren Im­biss ein. Zwei Ju­biläumss­pen­der wa­ren ab­we­send: Rai­ner Her­zig stellte sich 70 Mal zur Ver­fü­gung, Bir­git Brink machte schon 90 Mal mit. Wie In­grid Mer­tens mit­teil­te, ha­ben sich zu dem jüngs­ten Ter­min 117 Per­so­nen ein­ge­fun­den, un­ter ih­nen war ein Erst­spen­der. Es konn­ten 97 Blut­kon­ser­ven ent­nom­men wer­den.

vom 17.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7B

