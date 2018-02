Von Angesicht zu Angesicht

Evangelische Kirchengemeinde Heiden stellt ihr Jahresprogramm vor

Lage-Hei­den (WAG). Die evan­ge­lisch-re­for­mierte Kir­chen­ge­meinde Hei­den stellt in die­sem Jahr die Kom­mu­ni­ka­tion ins Zen­trum ih­res Jah­res­pro­gramms – so­wohl die ü­ber so­ziale Netz­wer­ke, als auch die auf ganz herkömm­li­che Art und Wei­se, eben "Face to­face – von An­ge­sicht zu An­ge­sicht". Auch die Kom­mu­ni­ka­tion mit Gott wirdthe­ma­ti­siert.

Was macht un­ser Le­ben aus – und wie ver­än­dert es sich in Zei­ten der Di­gi­ta­li­sie­rung, nicht nur pri­vat, son­dern auch in der Ge­mein­de? Die­ser Frage wolle man in die­sem Jahr nach­ge­hen, schrei­ben die Pfar­re­rin­nen Bri­gitte Fen­ner und Dr. An­nette Mül­ler auf der Ho­me­page der Ge­mein­de. Sie stell­ten die in die­sem Jahr ge­plan­ten Ver­an­stal­tun­gen ge­mein­sam mit Dia­ko­nin Ute Schmutz­ler-Froh­wit­ter, Kin­der­gar­ten­lei­te­rin Inge Plö­ger-Greive und Frau­en­grup­pen­lei­te­rin Iris Kruel vor. "Als Kir­chen­ge­meinde möch­ten wir Be­geg­nun­gen auf al­len Ebe­nen för­dern und be­wusst in den Blick neh­men." Den Pro­gramm­auf­takt machte pas­send zur Kar­ne­vals­zeit ein Mas­ken­ball nach ve­ne­zia­ni­schem Vor­bild im Ju­gend­heim. Bei der Po­di­ums­dis­kus­sion "­Men­schen bei Mül­ler" dis­ku­tie­ren am 20. April Gäste un­ter­schied­li­cher Ge­ne­ra­tio­nen. Ein Vor­trag im Mai­be­schäf­tigt sich mit der "­Kunst des Dia­logs". Im Juli ver­an­stal­tet die Frau­en­gruppe ein "Frau­en­mahl" im Al­ten Pfarr­haus. "Da ge­hen wir der Frage nach, was Frauen-Freund­schaf­ten für eine Be­deu­tung ha­ben", er­klärt Grup­pen­lei­te­rin Iris Kruel. Das Som­mer­kon­zert der Ge­mein­dechöre am 8. Juli steht un­ter der Ü­ber­schrift "­Gott lasse sein An­ge­sicht leuch­ten". "Für dich" ist die die Som­mer­pre­dig­treihe be­ti­telt, die im Juli und Au­gust sonn­tags je­weils um 10 Uhr in der Kir­che statt­fin­det.Im No­vem­ber soll es im Al­ten Pfarr­haus Mär­chen­stun­den am Ka­min ge­ben. Auch bib­lisch-theo­lo­gisch wird das Jah­res­motto auf­ge­ar­bei­tet. Auf An­re­gung ei­ner Ju­gend­li­chen be­schäf­tigt sich Pfar­re­rin Dr. An­nette Mül­ler in spe­zi­el­len Got­tes­diens­ten mit dem Thema "­Neue Welt/Alte Welt". Dien An­re­gung kam – wie pas­sen –ü­ber den Nach­rich­ten­dienst Whats­App. Zur "­neuen Welt" gehöre der Um­gang mit Me­dien, zur "al­ten Welt" die Kom­mu­ni­ka­tion von Men­schen, die sich ge­genü­ber­ste­hen oder -sit­zen.

vom 17.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7B

Drucken | Versenden