410 überdachte Stellplätze sollen auf dem Campus entstehen

Baubeginn für das neue Parkhaus soll bereits dieses Jahr sein

Lemgo (n­r). Wer während des Se­mes­ters am Cam­pus Lemgo einen Park­platz sucht, muss Ge­duld und Zeit mit­brin­gen. Mit­un­ter trifft man auf recht un­ge­wöhn­lich gelöste Park­platz­lö­sun­gen. Da das er­klärte Ziel aber ist, den Cam­pus mit dem Zu­sam­menschluss von Leh­re, For­schung und Wirt­schaft auch wei­ter­hin wach­sen zu las­sen, musste eine erste Lö­sung für das Park­platz­pro­blem ge­schaf­fen wer­den. Am Don­ners­tag ha­ben Kreis, Stadt und Hoch­schule ge­mein­sam die Pläne zum Park­haus vor­ge­stellt, das un­ter­halb der Lip­per­land­halle ent­ste­hen soll.

1.300 Stell­flächen rund um den Cam­pus rei­chen selbst der­zeit nicht aus. 1.600 wer­den benötigt. Das wurde im Rah­men ei­ner Be­darfs­ana­lyse er­mit­telt. Die feh­len­den 300 Park­flächen soll das neue "­Cam­pus Par­ken" bie­ten. Das Park­haus soll auf der be­ste­hen­den Park­fläche zwi­schen der Jo­han­nes-Schu­chen-Straße, Bun­sen­straße und der Lip­per­land­halle er­rich­tet wer­den. Ge­plant sind 410 Park­plät­ze, die tagsü­ber kos­ten­frei sein sol­len. Schließ­lich wolle man die Fahr­zeuge der Stu­den­ten aus den Vor­gär­ten der An­lie­ger her­aus­be­kom­men, scherzte Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann. Für die Be­su­cher der Lip­per­land­hal­le, die das Park­haus in den Abend­stun­den nut­zen wol­len, sei eine Ge­bühr an­ge­dacht, die aber noch nicht fest­ste­he. Etwa 40 Außen­stell­plätze sol­len ebener­dig di­rekt am neuen Park­haus be­ste­hen blei­ben. "­Sollte sich der Be­darf an Stell­flächen er­höhen, ließe sich die­ser Platz in ei­nem zwei­ten Bau­ab­schnitt eben­falls ü­ber­bau­en, so­dass per­spek­ti­visch noch ein­mal etwa 120 Stell­plätze ge­schaf­fen wer­den kön­nen", er­klärte Ar­chi­tekt Kai Brüch­ner-Hüt­temann. Die Park­plätze sind auf ins­ge­samt acht ver­setz­ten Halb­ebe­nen an­ge­ord­net, die an der Ost-, West- und Nord­seite mit ver­ti­ka­len Holz­la­mel­len ver­se­hen wer­den. Diese Holz­ver­klei­dung soll einen Farban­strich er­hal­ten, der auf un­ter­schied­li­chen Sei­ten die Farb­welt des In­no­va­tion Cam­pus auf­greift. Die Süd­seite wird zunächst of­fen ge­stal­tet, um die vor­be­rei­tete Er­wei­te­rung des Park­hau­ses so ein­fach wie mög­lich rea­li­sie­ren zu kön­nen. Außer­dem sind zwei ver­glaste Trep­pen­häu­ser vor­ge­se­hen, von de­nen ei­nes mit ei­nem Fahr­stuhl aus­ge­stat­tet wird. Zu­sätz­lich zu den Stell­flächen wird es La­de­sta­tio­nen für Elek­tro-Fahr­zeuge und auch Ab­stell­mög­lich­kei­ten für Fahrrä­der ge­ben. Auch das Cars­ha­ring-An­ge­bot der Stadt­werke Lemgo "App2dri­ve" wird hier auf­ge­nom­men wer­den. Mit wie vie­len Fahr­zeu­gen, steht al­ler­dings noch nicht fest. "Wir sind am Bruch­weg auch zunächst mit nur ei­nem Fahr­zeug ge­st­ar­tet und ha­ben in­zwi­schen drei. Der Er­folg hat uns schon sehr ü­ber­rascht", so der Stadt­werke-Chef. 4,5 Mil­lio­nen Euro kal­ku­lie­ren die Part­ner für die Bau­kos­ten. Tei­len wer­den sich die Kos­ten der Kreis Lip­pe, die Stadt Lemgo und die Hoch­schule OWL tei­len, be­rich­tet Land­rat Dr. Axel Leh­mann. "­Die wei­te­ren Be­wirt­schaf­tungs­kos­ten wer­den der Kreis Lippe und die Hoch­schule OWL ü­ber­neh­men, da sie die Haupt­nut­zer sin­d", so Hoch­schul­prä­si­dent Pro­fes­sor Jür­gen Krahl. Für die Er­rich­tung des Park­hau­ses und den späte­ren Be­trieb zeich­nen sich die Stadt­werke Lemgo ver­ant­wort­lich. Fort­set­zung Seite 9 Die jähr­li­chen Be­triebs­kos­ten könn­ten sich zwi­schen 80.000 und 100.000 Euro be­we­gen – für Be­leuch­tung, Rei­ni­gung und Win­ter­dienst, rech­net der Stadt­werke-Chef vor. Ein Teil da­von sol­len die Ein­nah­men der Nut­zungs­ge­bühren für Dau­er­par­ker und die Ein­nah­men bei Abend­ver­an­stal­tun­gen ab­de­cken. Nach Bau­an­trag und Aus­schrei­bung kön­ne, wenn al­les klappt, be­reits im Herbst mit den Ar­bei­ten be­gon­nen wer­den, so Arnd Ober­sche­ven. In Be­trieb ge­nom­men wer­den könnte das "­Cam­pus Par­ken" dann zwi­schen April und Juni 2019. Part­ner beim Pro­jekt Park­h­aus­bau auf dem Cam­pus: (von links) Hoch­schul­prä­si­dent Pro­fes­sor Jür­gen Krahl, Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann, Ar­chi­tekt Kai Brüch­ner-Hüt­temann und Stadt­werke-Chef Arnd Ober­sche­ven. Fo­to: Retzlaff

vom 17.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7B

