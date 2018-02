Perspektiven schaffen

Hotline Teilzeitberufsausbildung

Kreis Lip­pe. Ar­beit­s­agen­tu­ren und Job­cen­ter in Ost­west­fa­len-Lippe in­for­mie­ren am Mon­tag, 26. Fe­bruar von 9 bis 14 Uhr ü­ber das Thema Teil­zeit­be­rufs­aus­bil­dung. An­ge­sproc Der Be­darf an Fach­kräf­ten wird in den kom­men­den Jah­ren zu­neh­men. Umso wich­ti­ger ist es, dass Un­ter­neh­men bei ih­ren Per­so­nal­ent­schei­dun­gen an Men­schen den­ken, die sie bis­her viel­leicht nicht so sehr im Blick hat­ten.

Noch vor we­ni­gen Jah­ren war es fast un­mög­lich, eine Aus­bil­dung zu be­gin­nen und sich gleich­zei­tig um ein Kind oder um pfle­ge­be­dürf­tige An­gehö­rige zu küm­mern. Seit 2005 eröff­net das Mo­dell der Teil­zeit­aus­bil­dung die Mög­lich­keit, eine voll­wer­tige Be­rufs­aus­bil­dung zu ab­sol­vie­ren. Im­mer mehr Un­ter­neh­men der un­ter­schied­lichs­ten Bran­chen stel­len sich die­ser Aus­bil­dungs­form und si­chern sich so ih­ren Fach­kräf­te­be­darf ü­ber eine Be­wer­ber­grup­pe, für die der Aus­bil­dungs­markt lange Zeit ver­schlos­sen schien. Die Ar­beit­s­agen­tu­ren und Job­cen­ter möch­ten am Ak­ti­ons­tag das Mo­dell der Teil­zeit­be­rufs­aus­bil­dung er­klären und be­trof­fene Aus­bil­dungs­be­rufe vor­stel­len. Fer­ner wer­den auch Fra­gen zur För­de­rung oder Un­ter­stüt­zung der jun­gen Men­schen und Be­triebe be­ant­wor­tet. An­sprech­part­ner sind die Be­auf­trag­ten für Chan­cen­gleich­heit am Ar­beits­markt, Ul­rike Gra­bow und Meike Kohl­bre­cher, die am 26. Fe­bruar von 9 bis 14 Uhr un­ter den Ruf­num­mern (05231) 4599-165 un­d/o­der (05231) 610-202 er­reich­bar sind.

vom 17.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7B

