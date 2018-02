Brexit wird auch hier zu spüren sein

Europa-Experte Ralph Sina hielt Vortrag zur Semestereröffnung der VHS

Det­mold (st­s). Der Aus­stieg Groß­bri­tan­ni­ens aus der Eu­ropäi­schen Union wird auch Aus­wir­kun­gen auf Lippe und die hie­sige Wirt­schaft ha­ben. Das hat Ralph Sina bei ei­nem Vor­trag in der Neuen Aula des Grabbe-Gym­na­si­ums er­läu­tert. Der Lei­ter des Hör­funk­stu­dios des WDR in Brüs­sel sprach an­läss­lich der Se­mes­te­reröff­nung der VHS Det­mold-Lem­go. Als aus­ge­wie­se­ner Ex­perte gab Ralph Sina un­ter der Ü­ber­schrift "­Was hat der Staub­sau­ger mit dem Br­e­xit zu tun?" einen ver­sier­ten Ein­blick in die Ma­te­rie der "EU-Werk­stat­t". So er­hiel­ten die Zuhö­rer die Ge­le­gen­heit, durch Si­nas Be­richt das Eu­ropa-Par­la­ment und seine Me­cha­nis­men aus ei­ner In­si­der­per­spek­tive wahr­zu­neh­men, die er in vie­len Jah­ren in Brüs­sel ein­ge­nom­men hat. Er sieht das Pro­jekt EU am Schei­de­weg. An­ek­do­ten­reich und fach­lich fun­diert gab er rund 60 Mi­nu­ten lang einen Ein­blick in das "Raum­schiff Eu­ro­pa­par­la­ment" und be­tonte da­bei vor al­lem die Be­deu­tung der EU für den Frie­den in der Welt. A­ber auch ü­ber ab­surde Ver­brauchs­tests von Staub­sau­gern nach EU-Richt­li­nien und de­ren Aus­wir­kun­gen auf die Aus­tritts­bemühun­gen Groß­bri­tan­ni­ens wusste er Er­staun­li­ches zu be­rich­ten. ­Mit Sorge be­rich­tete er ü­ber die lau­fen­den Ver­hand­lun­gen zum Br­e­xit, auch im Hin­blick auf die lip­pi­sche Ex­port­wirt­schaft: "Das Ver­ei­nigte Kö­nig­reich ist NRWs viert­größter Han­del­s­part­ner in der EU, und die lip­pi­schen Un­ter­neh­men ex­por­tie­ren ins­ge­samt rund 70 Pro­zent ih­rer Wa­ren". Brüs­sel und der Br­e­xit wirk­ten also auch bis in je­den Win­kel Lip­pes hin­ein. Dass Sina mit sei­nem Be­richt den Nerv der Zuhö­rer ge­trof­fen hat­te, wurde an dem lan­gen Ap­plaus am Ende sei­nes Vor­tra­ges und die an­ge­regte Dis­kus­sion beim ab­sch­ließen­den Um­trunk, den der För­der­ver­ein der VHS or­ga­ni­siert hat­te, deut­lich. ­Die Be­grüßungs­an­spra­che hielt die stell­ver­tre­tende Di­rek­to­rin der VHS, Dr. Eve­lyn Te­ge­ler, die die er­krankte Vor­sit­zende Dr. Bir­git Meyer-Eh­lert ver­trat. Sie dankte Ralph Sina für seine prompte Zu­sage zu die­ser Ver­an­stal­tung und freute sich darü­ber, dass die Neue Aula "­zum ers­ten Mal schon lange im Vor­feld aus­ver­kauft war". Ei­nen Wunsch äußerte Eve­lyn Te­ge­ler am Ende des Abends: "Wir wür­den uns freu­en, wenn sich noch mehr junge Men­schen für das An­ge­bot der Volks­hoch­schule mit ih­ren 1.500 Ver­an­stal­tun­gen im Jahr 2018 be­geis­tern könn­ten." Das kom­plette Pro­gramm gibt es on­line auf "ww­w.vhs-det­mold-lem­go.­de".

vom 17.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7B

