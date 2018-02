Turbulente Dschungel-Action

Musical "Dschungelbuch" erzählt von Freundschaften

Bad Sal­zu­flen. Das Dschun­gel­buch mit der mit­reißen­den Ge­schichte ü­ber das mu­tige Fin­del­kind Mo­gli und den gemüt­li­chen Bären Ba­lu, wird als mo­der­nes Mu­si­cal für die ganze Fa­mi­lie am Frei­tag, 2. März ge­zeigt. Die Ge­schichte han­delt von Freund­schaf­ten, die Gren­zen ü­ber­win­den und wird für Kin­der ab vier Jah­ren und Jung­ge­blie­bene als bunte Reise durch den ge­heim­nis­vol­len Ur­wald erzählt.

Mo­gli wurde als Fin­del­kind von ei­nem Wolfs­ru­del im Dschun­gel ent­deckt und auf­ge­zo­gen. Er er­lebt mit sei­nem treuen Freund Balu und dem wei­sen Pan­ther Bag­hira die auf­re­gends­ten und lus­tigs­ten Aben­teu­er. Aber es lau­ern auch die Ge­fah­ren der Wild­nis: Die dreiste Af­fen­bande um ih­ren Kö­nig mischt den Ur­wald auf und die ge­heim­nis­volle Schlange Kaa spinnt ihre In­tri­gen. Am meis­ten macht je­doch der mäch­tige Ti­ger Shir Khan Mo­gli zu schaf­fen. Der tap­fere kleine Dschun­gel­junge muss al­len Mut auf­brin­gen, um sich zu be­haup­ten. Doch letzt­lich er­kennt auch Mo­g­li, was seine Freunde schon län­ger ahn­ten: Er ist ein Men­schen­kind, das zwi­schen zwei Wel­ten steht. Als ihm ei­nes Ta­ges noch ein Mäd­chen aus dem an­gren­zen­den Dorf be­geg­net, steht Mo­g­lis Dschun­gel­welt end­gül­tig Kopf. Tickets sind zum Preis von 20 bis 23 Eu­ro, je nach Ka­te­go­rie, bei al­len be­kann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len und der Tickethot­line un­ter der Te­le­fon­num­mer (01805) 600 311 er­hält­lich. Kin­der von 3 bis 14 Jah­ren er­hal­ten eine Er­mäßi­gung in Höhe von 2 Eu­ro. Die Ver­an­stal­tung wird un­ter­stützt durch die Volks­bank Bad Sal­zu­flen. Alle In­fos auf der Ho­me­page "ww­w.­thea­ter-li­be­ri.­de" und auf der Fa­ce­book-Seite "D­schun­gel­buch­das­mu­si­cal". Der Vor­hang hebt sich am Frei­tag, 2. März um 16 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter in Bad Sal­zu­flen.

vom 17.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7B

