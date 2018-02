"Mitfahrbank" macht Menschen mobil

Die einfache Art, von Währentrup nach Oerlinghausen und zurück zu gelangen

Oer­ling­hau­sen (k­d). Tram­pen mit aus­ge­streck­tem Dau­men war ges­tern. Was in Lügde be­reits prak­ti­ziert wird, fin­det sich jetzt auch in Oer­ling­hau­sen: die "­Mit­fahr­bank". Wer dar­auf sitzt, möchte von Au­to­fah­rern mit­ge­nom­men wer­den. Die Agenda-Gruppe "Ju­gend-So­zia­les-Kul­tur" hat zwei Bänke be­schafft. Währen­trup ist nicht an den öf­fent­li­chen Nah­ver­kehr an­ge­schlos­sen. Ein­woh­ner, die kein Auto be­sit­zen, kön­nen aus­sch­ließ­lich mit dem Schul­bus nach Oer­ling­hau­sen kom­men. In den Fe­rien be­steht diese Mit­fahr­ge­le­gen­heit je­doch nicht. Die Agenda-Gruppe hat nun eine Lö­sung ge­fun­den. Sie hat in Währen­trup an der Oe­ten­hau­ser Straße, ge­genü­ber der Schul­bus­hal­te­stel­le, eine "­Mit­fahr­bank" plat­ziert. Eine wei­tere be­fin­det sich an der Ra­vens­ber­ger Straße 5. Dr. Bernd Meyer von der Agenda-Gruppe hat die Bänke für 700 Euro be­stellt und mehr­fach la­ckiert und zu­sam­men­ge­baut. Mit­ar­bei­ter des Bau­hofs ha­ben die In­stal­la­tion ü­ber­nom­men. "Wer sich auf die Mit­fahr­bank setzt, gibt da­durch ein sicht­ba­res Si­gnal, dass er von ei­nem an­de­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer mit­ge­nom­men wer­den möch­te", er­läu­ter­ten die Agenda-Mit­glie­der Ul­rike Jaehn und Bär­bel Meyer. Bür­ger­meis­ter Dirk Beck fin­det diese Idee toll. "Ich bin im­mer wie­der ü­ber den Ide­en­reich­tum der Agenda-Mit­glie­der ü­ber­rascht", sagte er.

vom 14.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7A

