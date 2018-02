Närrinnen regieren im Klostersaal

Zweimal volles Haus und beste Stimmung beim KfD-Karneval

Lügde (af­k). Die beste Wahl ist Kar­ne­val – die­sem Motto hat die KfD bei ih­rem Frau­en­kar­ne­val im Le­ben ein­ge­haucht. An zwei Ta­gen ü­ber­nahm die Frau­en­ge­mein­schaft die Re­gie im Klos­ter­saal und brachte die Stim­mung zum Ko­chen. Dazu tru­gen auch die Ü­ber­ra­schungs­gäste bei: Der El­fer­rat um Prinz Tho­mas aus der Kar­ne­vals­hoch­burg St­ein­heim mischte den Klos­ter­saal mäch­tig mit auf und tes­tete mit den Lüg­der Da­men bis in den tie­fen Abend die Tanz­fes­tig­keit des Klos­ter­saal-Par­ketts. Selbst Kar­ne­vals­muf­fel Bür­ger­meis­ter Heinz Re­ker hatte sich die Nar­ren­kappe auf­ge­setzt und war erst­mals zum Nar­halla-Marsch in den Saal ein­mar­schiert. ­Die kurz­wei­lige ge­lun­gene Mix­tur aus Sket­chen und Sho­wein­la­gen, die die När­rin­nen in mo­na­te­lan­ger Vor­be­rei­tung ein­stu­diert hat­ten, of­fen­barte er­neut jede Menge Show­ta­len­te. Al­len voran An­drea Lo­ke, die als poin­ten­si­chere und schlag­fer­tige Mo­de­ra­to­rin selbst den Prin­zen in Ver­le­gen­heit brachte und je­den der zwölf Pro­gramm­punkte hu­mo­rig ankün­dig­te. Mit da­bei wa­ren die Mini-Fun­ken mit ih­ren Gar­detän­zen oder die Tanz­gruppe von Cor­dula Till­manns, die mit ih­ren Ein­la­gen das Pu­bli­kum ebenso zu wah­ren Bei­fallsstür­men hin­ris­sen wie auch Freya Wen­ne­mann, die sich als "Chris­tel von der Post" als neues Per­so­nal für die ver­waiste Post­fi­liale prä­sen­tier­te.

vom 14.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7A

