Leitungswechsel im Hospiz

Brigitte Welton übergibt an Annalena Krause

Det­mold. An­fang des Mo­nats hat Bri­gitte Welton die Dia­ko­nis-Stif­tung Dia­ko­nis­sen­haus ver­las­sen. Mit 64 Jah­ren geht die Lei­te­rin des Sta­tionären Hos­pi­zes in Det­mold in den wohl­ver­dien­ten Ru­he­stand. An­na­lena Krause (29), ihre bis­he­rige Stell­ver­tre­te­rin, hat die Lei­tung ü­ber­nom­men. Un­trenn­bar ist der Name Bri­gitte Welton mit dem Hos­pi­z­ge­dan­ken ver­bun­den. Be­reits seit 1994 war die ge­lernte Kran­ken­schwes­ter eh­ren­amt­lich beim am­bu­lan­ten Hos­piz­dienst in Det­mold tätig. Hier reifte auch die Idee für eine sta­tionäre Ein­rich­tung, die sie während ei­ner drei­jäh­ri­gen Ent­wick­lungs­phase tat­kräf­tig mit vor­an­trieb. Als 2002 das Hos­piz auf dem Dia­ko­nis-Gelände in Det­mold ge­baut wur­de, ü­ber­nahm sie die Lei­tung ‒ das ist mitt­ler­weile 15 Jahre her. Eine we­sent­li­che Säule für die Be­kannt­ma­chung der Ein­rich­tung sei die in­ten­sive Öf­fent­lich­keits­ar­beit in den An­fän­gen ge­we­sen, be­rich­tet Welton. Eine An­stren­gung, die sich ge­lohnt hat. Auch wenn das Ster­ben da­mals wie heute eher ein Thema ist, das gerne bei­sei­te­ge­scho­ben wer­de. "­Durch die Zu­sam­men­ar­beit im Pal­lia­tiv­netz Lippe hat sich un­sere Ar­beit sehr ver­bes­sert. Wir ar­bei­ten Hand in Hand mit un­se­ren Part­nern zu­sam­men", be­rich­tet Welton. Der Um­gang mit Tod und Ster­ben sei ihr per­sön­lich nie schwer­ge­fal­len. Em­pa­thisch zu sein, aber auch ei­ge­ne, ge­sunde Gren­zen zu zie­hen, hielt sie da­bei im­mer für wich­tig. "­Mit je­dem neuen Gast gab es neue Her­aus­for­de­run­gen. Un­ser Ziel ist es, den Men­schen hier ein an­ge­neh­mes Um­feld zu bie­ten, in dem sie sich gut auf­ge­ho­ben fühlen", resü­miert Welton. An­na­lena Krause ar­bei­tet seit sechs Jah­ren bei Dia­ko­nis im Hos­piz. Seit 2014 ist sie stell­ver­tre­tende Lei­tung und hat während der El­tern­zeit - sie ist Mut­ter ei­ner Toch­ter - ihre Aus­bil­dung zur "Lei­ten­den Pfle­ge­fach­kraft" be­en­det. "­Die Spit­zen­ver­bände der Wohl­fahrts­pflege und Kran­ken­kas­sen ha­ben sich dar­auf ver­stän­digt, dass es dem­nächst mehr Per­so­nal in den Hos­pi­zen in NRW ge­ben wird", freut sich Axel Schulz, Vor­stand von Dia­ko­nis. Der­zeit ar­bei­ten ne­ben den 13 Mit­ar­bei­tern noch eh­ren­amt­li­che Hel­fer im Hos­piz. "Da die Fi­nan­zie­rung des Hos­pi­zes nur zum Teil ü­ber die Kran­ken­kas­sen er­folgt, sind wir auf Spen­den an­ge­wie­sen", er­klärt Schulz. Durch die Spen­den­gel­der kön­nen be­son­dere An­schaf­fun­gen oder auch Fort­bil­dun­gen fi­nan­ziert wer­den. Das sta­tionäre Hos­piz der Dia­ko­nis-Stif­tung Dia­ko­nis­sen­haus ist eine voll­sta­tionäre Ein­rich­tung mit sie­ben Ein­zel­zim­mern. Im Hos­piz wer­den Gäste je­den Al­ters und un­ab­hän­gig von welt­an­schau­li­chen so­wie re­li­giö­sen Bin­dun­gen auf­ge­nom­men, bei de­nen die Mög­lich­kei­ten ei­ner hei­len­den, me­di­zi­ni­schen The­ra­pie aus­ge­schöpft sind.

vom 14.02.2018 | Ausgabe-Nr. 7A

