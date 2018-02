Autolos durch die Nacht

Gemeinde und die KVG Lippe bringen Nachtschwärmer sicher nach Hause

Leo­polds­höhe (no­k). Par­ty, Stadt­fest, Dis­co, Knei­pen­bum­mel oder auch ein aus­ge­dehn­ter Re­stau­rant­be­such im ost­west­fä­li­schen Ober­zen­trum Bie­le­feld – wer die Nacht zum Tag ma­chen oder auch ein­fach nur lange fei­ern möchte ist, der ist in länd­lich struk­tu­rier­ten Ge­bie­ten oft auf das ei­gene Auto oder ein Taxi an­ge­wie­sen. Für die­je­ni­gen, die sich in der Nacht dann selbst ans Steuer set­zen, bleibt dann auch das Glä­schen Wein zum Es­sen, das Bier mit Freun­den oder auch erst recht die Runde Glühwein ta­bu. Ju­gend­li­che kom­men ohne das El­tern­taxi oder an­dere Mit­fahr­ge­le­gen­hei­ten ü­ber­haut nicht zurück. Un­ter die­sen Vor­aus­set­zun­gen setzt die Ge­meinde Leo­polds­höhe trotz zu­letzt et­was ge­sun­ke­ner Fahr­gast­zah­len einen be­son­de­ren Ser­vice fort und be­tei­ligt sich mit ei­nem jähr­li­chen Kos­ten­auf­wand zwi­schen 15.000 und 20.000 Euro am ei­nem Nacht­bu­s­an­ge­bot der Kreis­ver­kehrs­ge­sell­schaft (KVG) Lip­pe, wel­ches Nacht­schwär­mern am Wo­chen­ende einen si­che­ren Rück­weg aus Bie­le­feld nach Leo­polds­höhe eb­nen soll. "­Ge­rade für Ju­gend­li­che ha­ben wir eine be­son­dere Sorg­falts­pflicht . Da­her freuen wir uns, das der Nacht­bus er­hal­ten blei­ben konn­te. Es wäre natür­lich schön, wenn in Zu­kunft mög­lichst viele Leo­polds­höher die Nacht­li­nie 13 nut­zen wür­den", er­klärte Leo­polds­höhes Bür­ger­meis­ter Ger­hard Schem­mel bei der Vor­stel­lung des neuen Fahr­zeugs.

Die Li­nie wird nicht mehr vom Bie­le­fel­der Un­ter­neh­men "Mo-Bi­el", son­dern von der BVO im Auf­trag der KVG Lippe be­trie­ben. So­mit sei man mit die­sem An­ge­bot quasi zurück zu den Wur­zeln ge­kehrt. Es sei Ende der 90er Jahre be­reits schon ein­mal von der BVO be­trie­ben wor­den, dann an Mo-Biel ver­ge­ben wor­den, um nun wie­derzu den Ur­sprün­gen zurück­zu­keh­ren. Das Kon­zept hat sich al­ler­dings mit dem neuen An­bie­ter et­was ver­än­dert. Fahr­gäste aus der Bie­le­fel­der In­nen­stadt müs­sen in Rich­tung Leo­polds­höhe aus dem Nacht­bus N 4 in Bie­le­feld-Hee­pen am Al­ten Post­weg in die Nacht­li­nie 13 um­stei­gen. Von dort fährt der Bus im Stun­den­takt (1.22 bis 4.22 Uhr) in der Nacht zum Sams­tag und zum Sonn­tag so­wie vor Fei­er­ta­gen ü­ber Schu­cken­baum, Ni­en­ha­gen, Bex­ter­ha­gen, Leo­polds­höhe zum Ase­mis­ser Bahn­hof und auf der glei­chen Route zurück nach Bie­le­feld. Ne­ben dem neuen Pro­dukt­na­men (Nacht­li­nie 13), die N 13 bleibt nur als Li­ni­en­num­mer be­ste­hen, wurde auch ein neuer Bus ge­stal­tet und ein Flyer mit ge­nauem Fahr­plan ge­druckt. "Wir ha­ben den Pen­del-Leo, der tagsü­ber auf glei­cher Stre­cken­führung ver­kehrt, um ein Nacht­an­ge­bot er­gänz­t", er­klärte KVG-Ge­schäfts­füh­rer Achim Ober­wöh­meier bei der Vor­stel­lung des neuen Fahr­zeugs in Leo­polds­höhe. Da­mit sei man auf der Stre­cke nun von spät bis früh zwi­schen Bie­le­feld und Leo­polds­höhe un­ter­wegs. Egal ob Ki­no­gän­ger, Nacht­schwär­mer oder Par­ty­löwe: Mit dem Pen­del-leo kom­men die Fahr­gäste wo­chen­tags abends di­rekt zum Bie­le­fel­der Haupt­bahn­hof und zurück. Für die Stre­cke gilt der Nacht­bu­s­ta­rif des Bie­le­fel­der Nacht­bus­sys­tems.

vom 10.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6B

