Kinder- Klassiker

Puppenspiele

La­ge. Am Sams­tag, 10. Fe­bruar um 16 Uhr wird im ev. ref. Ge­mein­de­haus der Markt­kir­che, Lange Straße 70, der berühmte Kin­der­klas­si­ker "Es klopft bei Wanja in der Nacht" von den Bie­le­fel­der Pup­pen­spie­len, Dag­mar Sel­je, für Kin­der ab 4 Jah­ren auf­ge­führt. Von der Hand­lung wird nur ver­ra­ten: Draußen ist es dun­kel und kalt. Ein Sturm fegt ü­bers Land. Wanja schläft fest in sei­nem klei­nen Häu­schen. Da klopft es und Wanja wird wach. Wer möchte so spät noch her­ein?... In dem Kin­der­buch von T. Mi­chels und R. Mi­chel geht es ums Zu­sam­men­rü­cken und um of­fene Türen in kal­ten Zei­ten. Die Bot­schaft er­reicht die klei­nen Zuhö­rer selbst­ver­ständ­lich und un­auf­dring­lich. Die zau­ber­hafte Ge­schichte wird in Rei­men erzählt, mit Witz, Poe­sie und Mu­sik. Ver­an­stal­ter sind die Stadt­büche­rei Lage und ihr För­der­ver­ein. Die Spieldauer be­trägt ca. 40 Mi­nu­ten. Ein­tritts­kar­ten zum Preis von 3 Euro sind in der Stadt­büche­rei und vor Be­ginn er­hält­lich.

vom 10.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6B

