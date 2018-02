Wohnformen im Alter

Forum "Jung bleiben in Gemeinschaft" startet

Kreis Lip­pe/­Det­mold. "Jung blei­ben in Ge­mein­schaft" ist der Ti­tel ei­nes neuen Fo­rums der In­itia­tive "im­pulse 50+" und der VHS Det­mold-Lem­go, das sich am Frei­tag, 16. Fe­bruar, um 16 Uhr im Vor­trags­raum der VHS an der Krumme Straße 20 trifft. An­ge­spro­chen sind al­le, die Gleich­ge­sinnte ken­nen­ler­nen, sich aus­tau­schen und ge­mein­same Ü­ber­le­gun­gen zur Grün­dung ei­nes Wohn­pro­jek­tes an­stel­len wol­len. Das Woh­nen und be­son­ders die Fra­ge, wie man im Al­ter woh­nen möch­te, be­schäf­tigt zu­neh­mend mehr Men­schen in der zwei­ten Le­bens­hälf­te. Die Dis­kus­sio­nen um den de­mo­gra­phi­schen Wan­del ha­ben da­bei die Be­deu­tung neuer Wohn­for­men zu­neh­mend ver­än­dert. Im­mer mehr Men­schen su­chen eine Al­ter­na­tive zum herkömm­li­chen Woh­nen. Die "jun­gen Al­ten" möch­ten ih­ren Le­bens­abend nicht ein­sam, son­dern ge­mein­sam ver­brin­gen, kom­mu­ni­ka­tiv, mit kul­tu­rel­ler, so­zia­ler und ge­sund­heits­be­zo­ge­ner In­fra­struk­tur und in gu­ter Nach­bar­schaft.

Das Fo­rum möchte einen Raum bie­ten, in dem Men­schen sich selbst ak­tiv zum Thema al­ter­na­tive Wohn­mo­delle ein­brin­gen kön­nen. Auf ei­nem ers­ten Tref­fen er­hält die Gruppe eine be­glei­tende Mo­de­ra­tion, die in das Thema ein­führt und ge­mein­sam mit der Gruppe Rah­men­be­din­gun­gen er­ar­bei­tet. Der Ab­lauf der wei­te­ren Tref­fen wird von der Gruppe selbst or­ga­ni­siert. Für das erste Tref­fen wird eine Ge­bühr in Höhe von 10 Euro er­ho­ben.

vom 10.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6B

Drucken | Versenden