Stadtbibliothek öffnet nach Umbau

Besucheransturm zeigt ungebrochene Bedeutung von Büchern

Det­mold (ah). Rund ein hal­bes Jahr ha­ben die in­ten­si­ven Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten in der Stadt­bi­blio­thek ge­dau­ert. Jetzt sind die Det­mol­der er­leich­tert, dass der Buch- und Me­di­en­ver­leih in der Leo­pold­straße 5 wie­der sei­nen ge­wohn­ten Lauf nimmt. Die mo­der­ni­sier­ten Räum­lich­kei­ten, die ne­ben der schnel­len Aus­leihe auch zum Le­sen, Ar­bei­ten und dem Aus­tausch ein­la­den, kom­men bei den Be­su­chern im Rah­men der großen Wie­der­eröff­nung sehr gut an.

"Wir wur­den ganz of­fen­sicht­lich ver­misst", stellt die stell­ver­tre­tende Lei­te­rin der Stadt­bi­blio­thek Katja Blume mit ei­nem Blick in den Saal fest und lächelt zu­frie­den. Man habe zwar auf eine po­si­tive Re­so­nanz ge­hofft, doch dass die Be­su­cher auf der Eröff­nungs­feier am ver­gan­ge­nen Sams­tag kaum einen Fuß an die Erde be­ka­men, da­mit hät­ten sie nicht ge­rech­net. "­Man merkt dass die Kin­der hier die Num­mer eins sin­d", sagt Mut­ter Ni­cole Wendt. Sie ist froh, dass die Büche­rei nun wie­der geöff­net ist: "Vor­her sind wir zwar auch in die an­dere Bi­blio­thek ge­gan­gen, aber da gab es ja der­weil kaum Bücher. Hier ist es jetzt wun­der­bar hell und freund­lich." Ü­ber die bau­li­chen Maß­nah­men hin­aus, wurde auch das Kon­zept ü­ber­ar­bei­tet. Die Idee der Fa­mi­li­ene­cke ist da­bei aus ganz prag­ma­ti­schen Ge­dan­ken ent­stan­den, erzählt Bi­blio­theks­lei­te­rin Ma­nuela Pi­che: "In den un­te­ren Re­gal­rei­hen sind auf Höhe der Klei­nen die Erst­le­se­bücher, während in den obe­ren Rei­hen, auf Au­gen­höhe der El­tern, Er­zie­hungs­rat­ge­ber zu fin­den sin­d." Dass der Fo­cus be­son­ders auf den Her­an­wach­sen­den liegt, hat für sie einen ganz ele­men­ta­ren Grund: "­Die Bil­dung ist un­ser ur­ei­gens­ter Auf­trag. Un­ser Ziel war es, die Bi­blio­thek an die mo­derne Ge­sell­schaft an­zu­pas­sen und den Bür­gern auf leich­tes­tem Weg Zu­gang zu wer­ti­gen In­for­ma­tio­nen zu er­mög­li­chen", so Pi­che. Das bein­hal­tet ne­ben dem nun flächen­de­cken­den W-LAN Netz auch einen Kon­so­len­be­reich mit be­que­men So­fas zum "­Zo­cken" und einen 3D-Drucker, so­wie einen Plot­ter. Letz­tere sol­len Leh­rern und Schu­len die Mög­lich­keit ge­ben, die tech­ni­schen Kom­pe­ten­zen ih­rer Klas­sen viel­sei­tig aus­zu­bauen und den Un­ter­richt in­ter­essant zu ge­stal­ten."­Die neue Auf­tei­lung ist viel schö­ner als zu­vor. Die vie­len Ni­schen und Sitz­ge­le­gen­hei­ten ma­chen es rich­tig gemüt­lich", schwärmt An­nika Berg­hahn, während ihre Töch­ter Sa­rah und Lena den Bauch des "Dra­chen Ko­kos­nuss" strei­cheln dür­fen. Der Star der Kin­der­buch­reihe ist als viel­leicht pro­mi­nen­tes­ter - in je­dem Fall aber flau­schigs­ter - Gast zur Eröff­nung ge­la­den und be­grüßt die Gäste zwi­schen den Re­ga­len der neuen "Fa­mi­li­en­bi­blio­thek". Ein zwei­tes grund­le­gen­des An­lie­gen sieht Pi­che in der Funk­tion als Be­geg­nungs­stät­te. "­Ne­ben all der di­gi­ta­len und an­ony­men Kom­mu­ni­ka­tion bie­tet un­sere Bi­blio­thek ein sel­ten ge­wor­de­nes Re­fu­gi­um, um echte Men­schen zu­sam­men zu brin­gen. Sie müs­sen nichts kon­su­mie­ren, je­der ist herz­lich zum Ver­wei­len ein­ge­la­den." Und was die Frage nach der Re­le­vanz von Büchern in der heu­ti­gen Zeit an­ge­he, sei man durch­aus zu­ver­sicht­lich, dass die Mi­schung die Ant­wort dar­auf ge­be. Ge­rade das duale Ar­bei­ten mit ana­lo­gen und di­gi­ta­len Me­dien sei der Schlüs­sel zu qua­li­fi­zier­ter In­for­ma­tion. "Wir sind wirk­lich mehr als zu­frie­den, die Eröff­nung war ein vol­ler Er­fol­g", resü­miert Ma­nuela Pi­che ge­gen Ende der Ver­an­stal­tung.

vom 10.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6B

