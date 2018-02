Wasserschloss ist Kreativ-Ort

Creative.NRW verleiht mit 5.000 Euro dotierten Preis

Blom­berg-Reel­kir­chen. Was­ser­schloss Reel­kir­chen ist Krea­tiv-Ort ­Crea­ti­ve.NRW ver­leiht mit 5.000 Euro do­tier­ten Preis Blom­berg-Reel­kir­chen. Zum zwei­ten Mal zeich­net die Lan­des­i­ni­tia­tive Crea­ti­ve.NRW fünf Krea­tiv­netz­werke aus Nord­rhein-West­fa­len aus. Die mit ins­ge­samt 25.000 Euro do­tierte Aus­zeich­nung wird Ende März im Me­dia Park in Köln ver­lie­hen. Vier der fünf Preisträ­ger sind Pro­jekte in der Me­tro­pole Ruhr­ge­biet; der fünfte der ge­meinnüt­zige Ver­ein zur Er­hal­tung und kul­tu­rel­len Nut­zung des Was­ser­schlos­ses Reel­kir­chen e.V. ­Der Ver­ein hat es sich zur Auf­gabe ge­macht, Kunst und Kul­tur in der Fläche, also ab­seits des Ur­ba­nen zu be­grei­fen. Mit Un­ter­stüt­zung ei­nes Netz­werks aus Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen, Hoch­schu­len, Künst­lern und Wirt­schafts­un­ter­neh­men wer­den spar­tenü­ber­grei­fen­de, par­ti­zi­pa­tive Pro­jekte durch­ge­führt – vor al­lem mit Wis­sen­schaft­lern, De­si­gnern und Ar­chi­tek­ten –, die einen Mo­dell­cha­rak­ter für an­dere Re­gio­nen be­sit­zen. ­Die nächste Ver­an­stal­tung ist ein Vor­trag zum Thema "Scha­ma­ni­sches Erbe un­se­rer Kul­tur” mit Dr. Clau­dia Mül­ler-Ebe­ling. Er fin­det am Don­ners­tag, 15. Fe­bruar um 19.30 Uhr im Was­ser­schloss Reel­kir­chen, Mühlen­straße 30 statt. Der Scha­ma­nis­mus ist keine Re­li­gion son­dern eine auf My­tho­lo­gie auf­bau­ende Tech­no­lo­gie des Be­wusst­seins. In Eu­ropa ist sie be­reits seit der Stein­zeit be­kannt. Die Re­fe­ren­tin Dr. Clau­dia Mül­ler-Ebe­ling stu­dierte Kunst­ge­schich­te, Eth­no­lo­gie, In­do­lo­gie und Li­te­ra­tur­wis­sen­schaft. Stu­di­en­rei­sen zur Er­for­schung des Heil­pflan­zen­wis­sens und Ge­brauchs führ­ten sie auf Gua­de­loupe (Ka­ri­bik) und auf die Sey­chel­len. Lange er­forschte sie den Scha­ma­nis­mus in Ne­pal mit ver­glei­chen­den Stu­dien in Ko­rea, im Ama­zo­nas­ge­biet von Peru und in Ko­lum­bien. Die frei­schaf­fende Wis­sen­schaft­le­rin, Re­fe­ren­tin und Au­to­rin lebt in Ham­burg. ­Mehr In­for­ma­tio­nen gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.schloss-pro­jek­t.blogs­pot.­de”.

vom 10.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6B

Drucken | Versenden