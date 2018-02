Abmahnung und mehr

VHS-Vortrag von Ulrich Backhaus

Blom­berg. Im Vor­trag "Kün­di­gung, Ab­mah­nung und Co.", der von der VHS Lippe-Ost am Diens­tag, 20. Fe­bruar, von 19 bis 20.30 Uhr, in der Kita Zau­ber­blu­me, Neue Tor­straße 114a an­ge­bo­ten wird, wer­den alle Fra­ge­stel­lun­gen rund um Ab­mah­nung, Kün­di­gung und Zeug­nis pra­xis­nah er­läu­tert. Be­han­delt wer­den un­ter an­de­rem die fol­gen­den The­men: Er­mah­nung/Ab­mah­nung, Kün­di­gungs­schutz, Auf­he­bungs­ver­trag, Ab­fin­dung, Kos­ten ei­nes Rechtss­treits, rich­ti­ges Ver­hal­ten in der Kri­se, In­halt und Be­deu­tung des Ar­beits­zeug­nis­ses. Im An­schluss be­steht die Mög­lich­keit zur Dis­kus­sion und zur Be­ant­wor­tung in­di­vi­du­el­ler Fra­gen. Der Do­zent ist Fachan­walt für Ar­beits­recht. Der Ein­tritt zum Kurs Z108 ist frei; eine schrift­li­che oder In­ter­net-An­mel­dung er­for­der­lich un­ter (05282) 98040.

vom 10.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6B

Drucken | Versenden