Shake, Rattle and Roll

Vortragsreihe POPuläre Musik

Blom­berg. Die VHS Lippe-Ost bie­tet auch in die­sem Se­mes­ter wie­der eine neue Vor­trags­reihe zu dem Thema "S­ha­ke, Rattle and Roll" mit dem Do­zen­ten Rai­ner Koch in Blom­berg an. Be­reits im letz­ten Jahr be­geis­terte er mit der Mu­sik und sei­nem ei­ge­nen En­thu­si­as­mus die Zuhö­rer­schaft. ­Die neue Vor­trags­reihe be­steht aus den fol­gen­den Don­ners­tag-Ver­an­stal­tun­gen: Der erste Vor­trag fin­det am Don­ners­tag, 22. Fe­bruar, von 18 bis 21.15 Uhr, im In­te­gra­ti­ons­zen­trum im Pa­ra­dies, Hol­s­ten­hö­fe­ner Straße 4 in Blom­berg statt. Der Ein­tritt be­trägt 8 Euro (er­mäßigt 6 Eu­ro). Schrift­li­che oder In­ter­net-An­mel­dung dafür sind bis zum 14. Fe­bruar er­for­der­lich bei der VHS Lippe-Ost un­ter der Te­le­fon­nu­mer (05282) 98040 oder un­ter "ww­w.v­hslippe-ost.­de”.

vom 10.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6B

Drucken | Versenden