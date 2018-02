Infos zum Einbruchschutz

Polizei und Stadtverwaltung laden ein

Oer­ling­hau­sen. Die ak­tu­elle Se­rie von Woh­nungs­ein­brüchen oder Ein­bruch­ver­su­chen im Be­reich der Süd­stadt­/­Bo­kel­fenn hat nicht nur bei den be­trof­fe­nen Ei­gentü­mern son­dern im ge­sam­ten Stadt­ge­biet zu Ver­un­si­che­rung und Ängs­ten ge­führt. Gleich­zei­tig wird auch im­mer wie­der auf die feh­lende Si­cher­heit im öf­fent­li­chen Raum hin­ge­wie­sen. Viel­fach wird ein Zu­sam­men­hang mit der zen­tra­len Un­ter­brin­gungs­ein­rich­tung an der Ro­bert-Kron­feld-Straße her­ge­stellt.

Die Stadt Oer­ling­hau­sen möchte in Ko­ope­ra­tion mit der Kreis­po­li­zei­behörde Lippe ü­ber die ak­tu­elle Si­tua­tion in­for­mie­ren, da­bei Lö­sun­gen zum Ein­bruch­schutz auf­zei­gen und ge­mein­sam mit den Be­trof­fe­nen Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men er­ar­bei­ten. Die Auf­takt­ver­an­stal­tung fin­det am Diens­tag, 13. Fe­bruar um 19 Uhr im Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Haus an der Al­bert-Schweit­zer Straße statt. Die Ver­an­stal­tung ist aus­sch­ließ­lich für die Be­woh­ner der Süd­stadt­/­Bo­kel­fenn ge­dacht. Haus­ei­gentü­mer aus an­de­ren Wohn­ge­bie­ten wer­den ge­be­ten, sich di­rekt mit dem Kom­missa­riat für Kri­mi­nal­prä­ven­tion und Op­fer­schutz der Po­li­zei in Lippe (05231 / 6090) in Ver­bin­dung zu set­zen. Hier wird man neu­tral und kos­ten­los be­ra­ten.

vom 07.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6A

